شاهد| أحدث ظهور لـ ماجد المصري عبر إنستجرام

نشر الفنان ماجد المصرى صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ”.

وظهر ماجد المصري بإطلالة انيقة بالكاجوال، وعلق علي الصورة قائلا : صباح الفل يا ناس يا فل.

وأعلن الفنان ماجد المصرى ، عن المشاركة بالسباق الرمضانى لعام 2022 بمسلسل “ بابلو ” وجاء ذلك من خلال خاصية الستورى بحسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ” .



على الجانب الآخر ، يحرص الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيه بأحدث الصور واللقطات بمجموعة من الإطلالات المتنوعة، حيث يظهر بالملابس الكاجوال أو الكلاسيكية، كما يلفت الأنظار بمجموعة من القمصان المشجرة والنظارات الشمسية.



يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.



وشارك المصري في مسلسل "الوجه الآخر" الذي يناقش العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.



"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.



ويجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.