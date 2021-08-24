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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نصدق مين.. مسئول يكذب نائب وزير خارجية أوكرانيا: ليس لدينا طائرات مختطفة

عمليات اجلاء من مطار
عمليات اجلاء من مطار كابول

في حالة من التشوش المعلوماتي، خرج متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، لينفي تصريحات نائب وزير الخارجية، يفجيني ينين، بشأن حادثة "اختطاف" طائرة إجلاء أوكرانية في كابول، وفق ما ذكرت صحف دولية.

 

اختطاف طائرة أوكرانية في أفغانستان

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وقال المتحدث، أوليج نيكولينكو، إنه لا صحة لوجود طائرات مختطفة لأوكرانيا في المجمل، في أفغانستان أو غيرها.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية لوكالة إنترفاكس الأوكرانية موضحا تصريحات نائب الوزير: " نائب وزير الخارجية يفجيني يينين كان يشرح بشكل عام المستوى غير المسبوق من الصعوبات التي كان على الدبلوماسيين مواجهتها من أجل إخراج الأوكرانيين، وكان الهدف هو التأكد من أن الأشخاص الضروريين قد استقلوا الطائرة الضرورية في ظروف آمنة، ثم عادوا بأمان إلى ديارهم".

 

وتابع قائلا: "لا توجد طائرات أوكرانية مختطفة في كابول، أو في أي مكان آخر، المعلومات حول الطائرة المخطوفة، التي نقلتها وسائل الإعلام، لا تتوافق مع الواقع". 

 

و نقلت وسائل الإعلام عن نائب وزير خارجية أوكرانيا، يفجيني ينين، أنه في 17 أغسطس، قام مجهولون باختطاف طائرة أوكرانية وصلت إلى كابول لإجلاء مواطنين أوكرانيين، وتم "اختطافها من قبل مجهولين وتوجهوا بها إلى إيران".

 

ولم يوضح المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية كييف ، أن نائب وزير الخارجية الذي هو فعليًا في منصب أرفع منه، قال باختطاف الطائرة الأوكرانية.

 

من جانبه، نفى رئيس منظمة الطيران الإيرانية صحة الأنباء التي تحدثت عن اختطاف طائرة أوكرانية من قبل مجهولين في مطار كابل بأفغانستان والتوجه بها إلى إيران.

 

وقال المسؤول الإيراني، إن الطائرة الأوكرانية زودت بالوقود في مطار مشهد وواصلت طريقها إلى كييف، مؤكدا أن الطائرة أقلعت من مطار مشهد مساء أمس بعد أن تم تزويدها بالوقود ووصلت إلى أوكرانيا.

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