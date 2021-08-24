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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع أيمن زيدان.. السورية سلاف فواخرجى تنتهى من تصوير مسلسل "الكندوش"

سلاف فواخرجى
سلاف فواخرجى

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد “الكندوش”.

 

وقالت سلاف فواخرجى: “انتهى بعون الله وبجهود أفراده تصوير الجزء الثاني من مسلسل الكندوش، لا أستطيع أن أعد بالكثير ولكن أتمنى كل المنى أن نقدم لكم الجزء الثاني أفضل وأجمل وأكثر متعة، وأن يتحول جهدنا إلى نجاح ومحبة تنسينا كل التعب والشقاء وبما يليق بكم أولا وأخرًا، والله ولي التوفيق”. 

 

ويعد مسلسل “الكندوش” بطولة كل من أيمن زيدان وسلاف فواخرجى وسامية الجزائرى وصباح الجزائر و شكران مرتجى وكندة حنا ومن إخراج سمير حسين.

 

صورة من حمام السباحة 

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وخطفت سلاف فواخرجي أنظار جمهورها داخل حمام سباحة، حيث ارتدت مايوه مميز، وتركت شعرها المبلول منسدلا على كتفيها ما أثار إعجاب متابعيها، وعلقت: "أبعد قلم الرصاص عني.. فقلبي ليس ورقة من خشب.. إنما قلبي من ماء".

 

وشاركت سلاف فواخرجي، في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل "الكندوش" وهو عمل درامي من إخراج سمير حسين، وبطولة الفنان أيمن زيدان، والنجمة سلاف فواخرجي، كندة حنا، أيمن رضا، وغيرهم.

 

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حول أحد الرجال الأثرياء الذي يعجب بأرملة تسكن بجواره، بالرغم من زواجه، والصراع بين الخير والشر.

سلاف فواخرجي في حمام سباحة.. والجمهور: عروس البحر

سلاف فواخرجي تستعرض جمالها من داخل سيارتها.. شاهد

 

زواج سلاف فواخرجى 

وتزوج وائل رمضان من سلاف فواخرجي عام 1999 وأنجب منها ابنيه حمزة عام 2000 وعلي عام 2009.

 

وتجسد سلاف في المسلسل شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.

 

من ناحية أخرى، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها الجديد «خط ساخن»، وهو العمل الذي تعود به  للدراما المصرية بعد غياب سنوات، ويشاركها بطولته، الفنان حسين فهمي، نضال الشافعي، ميدو عادل، وسهر الصايغ، والعمل من تأليف فوزية حسين وإخراج حسنى صالح.

 

واشتهرت النجمة السورية بذوقها الرفيع والتنوع بين الإطلالات الكاجوال والكلاسيك ،كما تتميز بحسها الرفيع فى اختيار فساتين السهرة التى تظهر بها فى المهرجانات ومختلف المناسبات.

 

وتعتمد على تسريحات الشعر البسيطة، وتظهر فى معظم الأحيان بماكياج جذاب يبرز جمال ملامحها.

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