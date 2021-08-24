محافظ مطروح يستقبل وكيل وزارة ونائب مديرية الصحة الجدد

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه اليوم، الثلاثاء، الدكتور محمد على المتولى، وكيل وزارة الصحة والدكتورة آيه نعمان، وكيل مديرية الصحة بمطروح، مقدما لهما التهنئة على منصبيهما الجديد مع تمنياته بالتوفيق لهما .

وأكد محافظ مطروح، على دعم المحافظة لجهود الارتقاء بمنظومة الصحة وتوفير مزيد من الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين.



وتناول اللقاء الاعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة ، و العمل على تجديد عقد الاتفاق بين مستشفيات مطروح مع التأمين الصحى فى الكشف على الحالات وفقا للضوابط والاجراءات المتفق عليها .

كما وافق محافظ مطروح على مقترح تشغيل العيادات بمستشفيات مطروح فترة مسائية لتقديم مزيد من الخدمات الطبية لاهالى مطروح وزائريها ، وتقرر إنهاء تعاقد أحد الأطباء الاستشاريين بمستشفى النساء والتوليد ،وإحالة واقعة وفاة سيدة أثناء الولادة إلى الشئون القانونية للتحقيق وعرض النتائج ،ومعاقبة أى مقصر حال ثبوت أى خطأ أو إهمال طبى ، مع عزل مدير قسم النساء وتعيين بديلا مع نائبين له، مع تشغيل وحدة المناظير،واعتماد تخصص النساء بما يسمح بسهولة الاجراءات وزيادة اعداد الأطباء.



وأكد محافظ مطروح على الإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى .



كما وجه محافظ مطروح بمعاينة الموقع المقترح لإنشاء 3 فصول تمريض بنين بمستشفى مطروح العام و6 فصول أخرى بمستشفى الحمام بالتنسيق مع مديرية الاسكان .



كذلك التنسيق مع صندوق تحيا مصر بشأن التعاون فى توريد مزيد من حضانات الاطفال بمسشتفيات مطروح ، والاسراع فى تشغيل وحدة المناظير للاستفادة منها .



وحول الاستعداد لافتتاح مستشفى السلوم وتجهيزات مستشفى برانى واللتان تم ضمهما للامانة المتخصصة بوزارة الصحة ، وجه محافظ مطروح بالتنسيق بشأن اهمية توفير الرعاية الطبية اللائقة بأهالى السلوم وبرانى مع مراجعة اللائحة والاجراءات التى تتناسب مع المستوى الاقتصادي للأهالى .

وأوضح المحافظ أنه جارى الاسراع فى انهاء فرش الوحدة الصحية بأم الرخم لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لاهالى المنطقة ورواد المحافظة خاصة بطريق شاطئ عجيبة .



كما وجه محافظ مطروح لمديرية الصحة بالتنسيق مع مركز صيانة السيارات التابع للمحافظة فى اعمال صيانة اعطال عدد من سيارات المديرية ، ومراجعة كفاءة كافة الاجهزة الطبية بالمستشفيات وصيانة الاعطال ، وتكثيف جهود النظافة بالمستشفيات لتقديم مزيد من الخدمات الطبية أفضل لاهالى مطروح وزائريها.