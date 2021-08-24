إنجى علاء تبهر جمهورها فى أحدث ظهور لها .. شاهد

شاركت الكاتبة إنجى علاء، متابعيها عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “ انستجرام ”.

وتفاعل مع إنحى علاء عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

منورة يا استاذة انجى - ربنا يحظك - قمر



كانت المؤلفة إنجي علاء قد روجت للعرض الثاني من مسلسل كوفيد ٢٥ الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك": العرض الثاني لمسلسل كوفيد٢٥ الساعة ٨ مساءا على ال CBC و١١ مساءا على CBC Drama".

عبرت السيناريست ومصممة الأزياء إنجى علاء، عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها الأخير “كوفيد 25”، والذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

وقالت إنجى علاء، خلال الندوة التي أقيمت بموقع “صدى البلد”، إنها متفهمة للغاية كل الانتقادات التي طالت توقيت عرض العمل، وسط هذا التوتر الذي نعيشه في ظل جائحة كورونا.

وأضافت إنجى علاء: “من تناول الأحداث بشكل جدي، سوف يعلم أن الشامبو لم يكن النجاة كما صور البعض، ولكن مادة الفورمالين بداخله هي المنجية”