أعتذر للمخالطين.. إصابة سعد رمضان بفيروس كورونا

كشف المطرب اللبناني سعد رمضان - عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور انستجرام- عن إصابته بفيروس كورونا واعتذر للمحيطين به في الفترة الأخيرة ، ونشر نتيجة التحاليل الطبية التي أجراها.

أغنية حبيت

من جهة أخرى، تخطت أغنية “حبيت” للمطرب سعد رمضان، المليون مشاهدة عبر يوتيوب، بعد ثلاثة أيام من طرحها.

ولاقى البرومو الخاص بالأغنية روجاً كبيراً بين مختلف الشعوب العربية، وكان لافتاً أن الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج اعتبر الأغنية أنها بلهجته الخاصة.

الأغنية من كلمات الشاعر مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان، توزيع ماجد ضاهر، ميكس وماستر محمد مقهور، أما الليريك فيديو من إخراج حسين شعلان وإنتاج المولى برودكشن.

وكشف المطرب اللبناني سعد رمضان عن طريقته للتخلص من الإكتئاب الذي سيطر على الجميع بعد ظهور جائحة كورونا.

وقال رمضان لـ "صدى البلد": "حاولت اشغل نفسي، والعب الكثير من الرياضة، مع اخذ الاحتياطات، وكان لدى فرصة كبيرة لأقوم بعمل سياحة في لبنان، فهذه المرة الاولى التي اتجول فيها بلبنان".

كان المطرب اللبناني سعد رمضان كشف عن المتغيرات التي طرأت عليه بعد انتشار فيروس كورونا، وكيف اثر عليه ماديا ومعنويا ونفسيا.

وقال لـ "صدى البلد": كورونا أثرت على العالم كله ماديا ومعنويا ونفسيا، وليس المغنيين فقط، ولم يكن يتخيل احد ان نصل لتلك النقطة، او يتصور ماحدث في العالم، وكل المغنيين توقفوا لتلك الظروف، ولم تطرح اعمال سوى قليلة حديدة، حتي انا لم اقدم سوى اغنية واحدة عن بيروت بعد انفجار المرفأ.

على الجانب الآخر كشف المطرب سعد رمضان عن السبب وراء اتجاه عدد كبير من الفنانين إلي البيزنس الخاص.

وقال سعد رمضان لـ صدى البلد: "الفكرة أننا بمرحلة صعبة، وكثير من الفنانين لا يوجد لديهم حفلات أو عمل حاليا بسبب كورونا، لذلك عدد كبير منهم أصبح يفكر في مصدر دخل آخر بعيد عن الفن".

وتابع: "أفكر في هذا الأمر منذ أن دخلت الفن، خصوصا أنني رأيت نجوما كبار يعانون، ولبنان لا يؤمن شيئا للفنانين، فالجميع هنا يعتمد على نفسه.