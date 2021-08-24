يرمون الحجارة على بعضهم.. طقوس غريبة في مهرجان بـ الهند.. شاهد

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن طقوس غريبة لمهرجان في الهند يقوم فيه مرتادوه برمي الحجارة على بعضهم البعض .

وأوضح التقرير أن طقوس الاحتفال بمهرجان باغوال في الهند تتعلق برمي الحجارة على الحاضرين، ويشارك في تلك الطقوس المئات ويتم تقسيمهم إلى مجموعات وكل مجموعة ترمي الحجارة على المجموعة الأخرى .

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وأشار التقرير إلى أن مرتادي هذا المهرجان يحملون دروعا من الخيزران لحمايتهم من الحجارة ، ويتوقف رمي الحجارة بعد إراقة دماء الحاضرين والتي يعتقد انها ترضى الألهة.

وأضاف التقرير إلى أن هذا المهرجان يعود لاكثر من 300 عام في الهند وعادة ما تتسبب طقوسه في إصابات خطيرة لعشرات الحاضرين .

فيروس كورونا في الهند

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 25 ألفا و467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 32 مليونا و474 ألفا و773 حالة.



وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أنه تم أيضا تسجيل 354 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 435 ألفا و110 حالات.