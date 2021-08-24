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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخامس .. ليفربول يعلن تجديد عقد أندي روبرتسون

أندي روبرتسون
أندي روبرتسون

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، تمديد عقد الاسكتلندي أندي روبرتسون، بعقد طويل الأمد.

وكان روبرتسون قد انضم لصفوف ليفربول عام 2017، قادمًا من هال سيتي، مقابل 10 مليون جنيه إسترليني.

وعبر روبرتسون عن سعادته بتمديد عقده مع ليفربول مؤكدًا سعيه على الاستمرار مع الفريق لأطول فترة ممكنة، ومساعدة الفريق على تحقيق البطولات.

وساهم روبرتسون في تتويج ليفربول ببطولات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وأصبح روبرتسون خامس لاعب يجدد عقده مع ليفربول هذا الصيف بعد فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر وفابينيو، في انتظار تجديد عقد " الفرعون المصري" محمد صلاح.

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