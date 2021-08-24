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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصريحات حاسمة.. السيسي يسيطر على السوشيال ميديا بعد مداخلته على صدى البلد

السيسي
السيسي

مفاجأة مفرحة.. هكذا بدت تعبيرات وجه الاعلامية عزة مصطفى، وضيفها الكاتب والسياريست عبد الرحيم كمال، بعد اتصال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليسجل به الظهور الأول له عبر شاشة صدى البلد مه برنامج صالة التحرير، وأطلق عدة تصريحات تابعها الملايين.

ظهور لفت الانتباه داخل وخارج البلاد بعد تصريحات لأول مرة عن أمور جارية في غاية الخطورة، ولعلى اهم هذه الأمور أزمة أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على البلاد هناك، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أعلن عن مشروع لإنتاج عمل ضخم يهدف لتنمية الوعي.


وانتهت المداخلة بمداعبة رسم الابتسامة الرائعة على وجوه الجميع، بعد أن قال الرئيس السيسي، لـ عزة مصطفى، : "مش عايز آخد الحلقة منك، وأخدت منك وقت عشر دقائق، ومن حقك إن المخرج يديكي 10 دقائق"، لترد مبتسمة: "شرف كبير مداخلة حضرتك في البرنامج".

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المهم في تقديم الأعمال الفنية تحصين الشباب وجعلهم يفهمون العالم من حولهم، مضيفا أن القضايا كثيرة ومنها فهم التحدي لإسقاط الدول وليس الأنظمة.


وأضاف الرئيس السيسي، أنه من الممكن أن ينتهي النظام والخطورة استهداف الدولة وتدميرها، لافتا إلى أنه من الهام معرفة أن أفغانستان من 50 عامًا كان شكلها مختلفا للغاية عن الوضع الذي آلت إليه


وتابع الرئيس السيسي،: في الكتب والأفلام كانت دولة مختلفة عن الدولة الموجودة حاليًا، موضحا أنه عندما تسقط الدولة والنظام يبدأ العبث بمقدرات الدولة.


وأكمل أنه لا قيادة أو رأس دولة تتحمل المسؤولية وتأخذ القرار ويتماشى معها الجميع، وهو ما يظهر في أفغانستان والأمر متكرر في دول عدة.


وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن دعمه للكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، في مشروعه الفني لتقديم أعمال فنية تاريخية ودينية هادفة.

ووجه الرئيس السيسي حديثه للكاتب عبدالرحيم كمال، قائلا :"جهز اللي أنت عايزه وأنا معاك، الدولة بتأخد سنوات للتغلب على تحدياتها، وكلامك عن تجديد الخطاب الديني لفت انتباهي".


وتابع السيسي ، :"أنا داعم لك في أي عمل على مستوى الدولة، إذا كان الربح سيكون عائق أنا معاك، ومع تقديم الدعم الكامل للإبداع".


وتابع الرئيس السيسي "بطلب منك تعمل عمل تحشد فيه كل الموهبة وكل الفن وتجهزه وتشوف كمان زمايلك، الموهوبين، فقضيتنا قضية الوعي، وهدفنا تحصين أبنائنا وشبابنا".


وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم، مضيفا أن القضية الأهم في البلاد هى الوعي.


وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الاثنين، أن هدفنا من الإصلاح تغيير الوضع الراهن للأفضل، متابعا أن طول ما هناك نمو سكان بالشكل الكبير لن نشعر بالتطوير والتنمية.

وأكد أن أكبر قضية تواجهنا هى الوعي، مشيرا إلى أن الدولة مستعدة لتقديم دعم ضخم جدا لتقديم أعمال فنية لبناء وعي المصريين، وأن قضيتنا بناء الوعي الحقيقي حتى في المجال الفني.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإعلام والثقافة لهم أولوية لدى الدولة، مضيفا أن الدولة ستدعم تقديم عمل فني لتجديد الخطاب الروحي المصري.


وأضاف أن الحديث عن تجديد الخطاب الروحي أمرا مهما، متابعا أنني داعم لأي عمل على مستوى الدولة داخل مصر.
وأكد أن أي عمل فني راقي سيجذب المشاهدين لمتابعته، مشيرا إلى أن قضيتنا في مصر قضية الوعي.

عزة مصطفي عبد الرحيم كمال صدى البلد حركة طالبان الرئيس السيسي تحصين الشباب الاعمال الفنية

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