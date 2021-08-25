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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| إغلاق باب تظلمات الثانوية العامة 2021 غدا.. وموعد بدء تنسيق الجامعات الخاصة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدثها.

 

تظلمات الثانوية العامة 2021| التعليم: نراجع اوراق المتظلمين بدقة ولمنح كل طالب حقه كاملا

تظلمات الثانوية العامة 2021 مازالت مستمرة منذ السبت الماضي ، وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن  اي طالب ثانوية عامة في مصر  ستثبت تظلمات الثانوية العامة 2021 احقيته في درجات زيادة غير محسوبة ، سيتم فورا منحه حقه كاملا .

 

 

 إغلاق باب تظلمات الثانوية العامة 2021 .. غدا

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، باب تظلمات الثانوية العامة 2021 ، غدا الخميـــس الموافق 26 اغسطس 2021  ، يأتي ذلك بعد مرور أسبوعا كاملا على فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2021 الذي تم منذ يوم السبت 21 غسطس 2021.

 

التعليم العالي: انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة في هذا الموعد 

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة سيكون بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن تنسيق الجامعات الخاصة سيكون على  4 مراحل.
 

آداب القاهرة تعلن نتيجة التماس طلاب الفرقة الرابعة 

أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن نتيجة الالتماسات التى قدمها طلاب جميع الفرق بعد ظهور نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٠ .

 

لخريجي كليات العلوم .. شروط القيد ببرامج الدراسات العليا بجامعة عين شمس

قال الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد  كلية العلوم جامعة عين شمس إنه سوف يتم فتح باب القيد والتسجيل ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعى 2022/2021 لطلاب الدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم (الدبلوم - تمهيدى الماجستير) (برنامج الماجستير المهنى " الكيمياء والفيزياء النووية والاشعاعية" ) على أن يتم القيد والتسجيل للطلاب لمدة شهر  حتى الخميس 23 سبتمبر 2021 .

 

استمرار تقديم التظلمات على نتيجة بآداب حلوان من خلال هذا الرابط

بدٱت جامعة حلوان فى اعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ لجميع الفرق خاصة النهائية لسرعة انهاء الطلاب اوراق تخرجهم و الاوراق الخاصة بتجنيد الذكور .

 

وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة : انتم الجيل الفاتح الذي سيقود مصر في الجمهورية الجديدة

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ طلاب مرحلة الثانوية العامة ، حيث قال : انتم الجيل الفاتح الذي سيقود مصر في الجمهورية الجديدة بعد التخرج من الجامعة.

 

البحث العلمي تعلن عن وظيفة مستشار قانوني بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم.. تفاصيل


اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA ، عن وظيفة مستشار قانوني للعمل بالمعهد.

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