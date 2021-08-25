يمنى دحروج : الاحتضان مسئولية مش تريند.. وهذا هو سر تدشين حملتي|فيديو

خاص

رجوع فتاة محتضنة إلى الملجأ مرة أخرى أثار جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا، وكسبت تعاطف ملايين الأشخاص، وأثارت الحزن بداخلهم، وجعلت قضية الاحتضان تريند رقم 1 للمرة الثانية، لتكون المرة الأولى عقب عرض مسلسل ليه لأ بطولة الفنانة منة شلبي.

فاجأت يمنى دحروج مؤسسة جروب الاحتضان في مصر، الجميع خلال الأيام الماضية في فيديو جديد ومؤثر وإنساني من الدرجة الأولى، عن رجوع طفلة بالغة 3 سنوات إلى دار الأيتام مرة أخرى، بسبب حمل الأم المحتضنة وعدم حاجتها للطفلة.

وأكدت يمنى دحروج لـ “صدى البلد” أن هذه الطفلة لم تكن هي المرة الأولى التي تعود إلى دار الأيتام مرة أخرى، فيوجد الكثير من الأطفال يعيشون نفس المأساة، بسبب ظروف قهرية للأسرة، أو أسباب ادعائية من الأسرة.

لذلك أطلقت دحروج هاشتاج الاحتضان مش تريند، لنشر صعوبات الاحتضان ونشر التوعية عن التبني أكثر من قبل، ولحماية الطفل أيضًا من المستقبل المجهول الذي يواجهه.