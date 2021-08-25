أحمد عبد الهادي يكشف أهمية الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم

شرح الدكتور أحمد عبد الهادي مدرس علاج الأورام و العلاج الإشعاعي بكلية الطب جامعة المنصورة، أهمية الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم.

قال أحمد عبد الهادي، في مداخلة هاتفية لبرنامج لقناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، إنه هناك أهمية كبيرة لكشف المبكر عن أورام عنق الرحم، مضيفا أنه من الأمراض التي انتشرت بشكل كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن الكشف المبكر لهذا المرض في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن مسحة عنق الرحم طريقة معرفة وجود المرض.

وأضاف أنه منظار لعنق الرحم المرحلة التالية بعد ذلك ويتم عملها بشكل سنوي بعد ذلك، لافتا إلى أن جراحات بسيطة في حالة اكتشاف المرض مبكرا لاستئصال جزء من عنق الرحم.

ووجه نصيحة للسيدات بعمل مسحة عنق الرحم بشكل سنويا للتأكد من السلامة وعمل منظار أيضا بهدف الاطمئنان.