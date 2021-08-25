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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى للمواطنين.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. 
 

الظواهر الجوية: 
 

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. 
 

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.
 

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

- أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر: فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى مترين وربع، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25
الإسكندرية 31 26
وادي النطرون 33 25
طنطا 36 25
شبين الكوم 35 26
دمنهور 33 26
بلطيم 32 24
مطروح 30 21
السلوم 31 24
سيوة 36 22
بورسعيد 31 25
دمياط 32 25
الزقازيق 35 26
المنصورة 34 25
الاسماعيلية 36 24
السويس 35 25
العريش 33 25
رفح 33 24
رأس سدر 37 25
نخل 36 18
نويبع 38 29
طابا 36 25
كاترين 34 17
الطور 36 27
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 36 25
بني سويف 36 24
المنيا 36 24
أسيوط 37 23
سوهاج 38 24
قنا 39 26
الأقصر 41 25
أسوان 41 27
إدفو 41 27
أبو سمبل 41 25
الوادي الجديد 40 23
شلاتين 39 27
أبو رماد 37 28
حلايب 35 26
رأس حدربة 36 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
مكة 40 30
المدينة 45 34
الرياض 45 32
المنامة 41 34
أبوظبي 41 32
الدوحة 43 32
الكويت 46 32
دمشق 39 21
بيروت 31 28
عمان 35 22
القدس 30 22
غزة 32 25
بغداد 47 29
مسقط 34 31
صنعاء 27 17
الخرطوم 38 28
طرابلس 33 26
تونس 35 25
الجزائر 26 22
الرباط 25 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 35 20
إسطنبول 31 20
إسلام آباد 39 27
نيودلهي 35 27
جاكرتا 32 23
بكين 30 20
كوالالمبور 30 23
طوكيو 33 26
اثينا 33 22
روما 30 19
باريس 22 12
مدريد 32 20
برلين 20 12
لندن 21 12
مونتريال 31 20
موسكو 20 14
نيويورك 32 23
واشنطن 35 24
نواكشوط 30 26
أديس أبابا 22 12

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