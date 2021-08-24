شديد البرودة.. الأرصاد الجوية تتوقع انخفاضا هائلا فى درجات الحرارة بالشتاء

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع وجود انخفاضات فى درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، ويصبح شديد البرودة، وذلك لأن درجات الحرارة سجلت أعلى معدلات خلال هذا العام فى فصل الصيف.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك فصل خريف بين الصيف والشتاء عبارة عن فترة انتقالية بين الصيف والشتاء، ومن ثم ننتقل من حرارة الصيف والرطوبة الشديدة لانخفاض هائل فى درجات الحرارة وسقوط الأمطار في فصل الشتاء.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه لا يوجد ارتباط بين الفصول وبعضها، وكل فصل يكون مستقبل بذاته وله توزيعاته الضغطية الخاصة به.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن التغيرات المناخية أثرت على العالم بشكل كبير، ويوجد ارتباط قوى بين الفصول.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



- الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

- وبالنسبة لحالتي البحر المتوسط والأحمر: تكونان معتدلتين، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 24

السلوم 32 24

سيوة 33 23

بورسعيد 32 25