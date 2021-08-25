عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تدريب 14 موظفا بجامعة سوهاج على إدخال البيانات بمنظومة لقاح كورونا

صدى البلد

نظمت جامعة سوهاج بالتعاون مع مديرية الصحة دورة تدريبية لعدد 14 موظف من كليات الجامعة المختلفة، لتدريبهم على عملية إدخال البيانات والتعامل مع النظام الإلكتروني الخاص بلقاح فيروس "كورونا كوفيد 19"، للبدء في الحملة الشاملة لتطعيم جميع العاملين بالجامعة، وذلك بمقر مديرية الصحة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، إن تطعيم جميع منتسبي الجامعة يأتي فى إطار الدور المجتمعي للجامعة، وحرصاً منها على سلامتهم من أية أوبئة أو أمراض.

وأوضح "عبد الخالق"، أن الدورة تهدف إلى المساهمة فى توسيع قاعدة التعامل مع منظومة اللقاحات الإلكترونية الخاصة بفيروس "كورونا" لتوفير اللقاح بالمجان للفئات المستهدفة، مضيفا أن الدورة شارك فيها 14 متدرب من موظفي الجامعة، للتدريب على طريقة إدخال البيانات لتسجيل الراغبين فى أخذ اللقاح، وتعبئة كروت البيانات الخاصة بالحاصلين على اللقاح بطريقة رسمية، وتحديد مواعيد الجرعة الثانية.

ولفت إلى بدء الحملة الشاملة لتطعيم جميع منتسبي الجامعة ضد فيروس "كورونا" وتشمل تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف كليات الجامعة الذين لم يتم تطعيمهم في المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج.

ومن جانبها قالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الدورة التدريبية تأتي فى إطار بروتوكولات التعاون المشتركة بين مديرية الصحة والجامعة فى كل ما يتعلق بتطوير منظومة الصحة وتقديم الرعاية الأساسية للمواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا.

وشدد على جميع المتدربين بالعمل تحت نظام فريق عمل واحد والتواصل الفوري مع جميع مسئولي التواصل بالمديرية على مدار الساعة، فى كل ما يتعلق بطريقة التعامل مع البرنامج لاستمرار عملية تقديم الخدمة للمواطنين دون توقف أو انقطاع.

مياه سوهاج تحصل على المركز الثاني بإلزام المنشآت غير المنزلية بتطبيق المعايير

وأضاف الدكتور عمرو العرشي وكيل مديرية الصحة بسوهاج، ان الدورة تشمل تعلم عدد من المهارات منها، إدخال البيانات على منظومة اللقاحات الالكترونية الخاصة بفيروس كورونا، والتسجيل لغير المسجلين على النظام.

وتغير نوع اللقاح بناء على التوصية الطبية، وتأكيد الحصول على الجرعة بالنظام الإلكتروني بعد الحصول عليها فعلياً من الطاقم الطبي، وأيضاً ملء كرت البيانات الخاصة بالأشخاص الحاصلين على اللقاح، واستخراج تاريخ الجرعة الثانية.

ومن الجدير بالذكر أن اللقاحات التي سيتم تسجيلها على النظام والمعتمدة للمواطنين الغير مسافرين هي لقاحات سينوفارم، سينوفاك، استرازينكا، بينما شملت اللقاحات الخاصة بالمواطنين المسافرين وغير المسافرين لقاحي "استرازينكا، جنسون أند جنسون".

سوهاج جامعه موظف كليات كورونا جامعة سوهاج

موضوعات متعلقة

دورات تدريبية ضمن مبادرة تطوير الريف المصري بجامعة سوهاج

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء : توجيهات رئاسية باستعادة الوجه الحضاري لـ الأقصر وتحقيق التنسيق الحضاري بالمدينة

رئيس الوزراء يصعد أعلى نقطة في معبد الكرنك.. ويحاور عمال الترميم : جهد رائع يبعث على الفخر

قالت عنه "رخم" وتزوجته.. ولهذا السبب ابتعدت منى ذكي عن الأدوار الحسّية

رئيس الوزراء يُتابع من الأقصر استعدادات احتفالية افتتاح طريق الكباش

المستشار عزت أبو زيد يستقبل رئيسي مجلس وقضايا الدولة.. صور

السيسي يبني الإنسان.. الرئيس يخاطب الشعب برسائل أبوية للنهوض بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

موجة حارة قادمة .. الأرصاد : هذه المناطق تسجل 45 درجة مئوية

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

توقعات بمد التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021

التعليم العالي تكشف موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي على المصري.. ترتيب الدوري المصري

ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

فيديو

فيديو جراف.. حلق شعرها وربطها في السرير.. ابن يقسو على أمه

موجة حارة وشبورة ورياح.. توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام

فيديو جراف| احذرها.. أخطاء تؤدى لاختراقك أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت

محمد نجيب يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الأهلي .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

الهوية المصرية وثقافة أنا مصري

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ