تدريب 14 موظفا بجامعة سوهاج على إدخال البيانات بمنظومة لقاح كورونا

نظمت جامعة سوهاج بالتعاون مع مديرية الصحة دورة تدريبية لعدد 14 موظف من كليات الجامعة المختلفة، لتدريبهم على عملية إدخال البيانات والتعامل مع النظام الإلكتروني الخاص بلقاح فيروس "كورونا كوفيد 19"، للبدء في الحملة الشاملة لتطعيم جميع العاملين بالجامعة، وذلك بمقر مديرية الصحة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، إن تطعيم جميع منتسبي الجامعة يأتي فى إطار الدور المجتمعي للجامعة، وحرصاً منها على سلامتهم من أية أوبئة أو أمراض.

وأوضح "عبد الخالق"، أن الدورة تهدف إلى المساهمة فى توسيع قاعدة التعامل مع منظومة اللقاحات الإلكترونية الخاصة بفيروس "كورونا" لتوفير اللقاح بالمجان للفئات المستهدفة، مضيفا أن الدورة شارك فيها 14 متدرب من موظفي الجامعة، للتدريب على طريقة إدخال البيانات لتسجيل الراغبين فى أخذ اللقاح، وتعبئة كروت البيانات الخاصة بالحاصلين على اللقاح بطريقة رسمية، وتحديد مواعيد الجرعة الثانية.

ولفت إلى بدء الحملة الشاملة لتطعيم جميع منتسبي الجامعة ضد فيروس "كورونا" وتشمل تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف كليات الجامعة الذين لم يتم تطعيمهم في المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج.

ومن جانبها قالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الدورة التدريبية تأتي فى إطار بروتوكولات التعاون المشتركة بين مديرية الصحة والجامعة فى كل ما يتعلق بتطوير منظومة الصحة وتقديم الرعاية الأساسية للمواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا.

وشدد على جميع المتدربين بالعمل تحت نظام فريق عمل واحد والتواصل الفوري مع جميع مسئولي التواصل بالمديرية على مدار الساعة، فى كل ما يتعلق بطريقة التعامل مع البرنامج لاستمرار عملية تقديم الخدمة للمواطنين دون توقف أو انقطاع.

وأضاف الدكتور عمرو العرشي وكيل مديرية الصحة بسوهاج، ان الدورة تشمل تعلم عدد من المهارات منها، إدخال البيانات على منظومة اللقاحات الالكترونية الخاصة بفيروس كورونا، والتسجيل لغير المسجلين على النظام.

وتغير نوع اللقاح بناء على التوصية الطبية، وتأكيد الحصول على الجرعة بالنظام الإلكتروني بعد الحصول عليها فعلياً من الطاقم الطبي، وأيضاً ملء كرت البيانات الخاصة بالأشخاص الحاصلين على اللقاح، واستخراج تاريخ الجرعة الثانية.

ومن الجدير بالذكر أن اللقاحات التي سيتم تسجيلها على النظام والمعتمدة للمواطنين الغير مسافرين هي لقاحات سينوفارم، سينوفاك، استرازينكا، بينما شملت اللقاحات الخاصة بالمواطنين المسافرين وغير المسافرين لقاحي "استرازينكا، جنسون أند جنسون".