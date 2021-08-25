مياه سوهاج تحصل على المركز الثاني بإلزام المنشآت غير المنزلية بتطبيق المعايير

حصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج على المركز الثاني في المسابقة التي أجرتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لعدد 23 شركة تابعة والتي تتناول أسس تقييم وفحص المنشآت الغير منزلية ومدى التزامها بتطبيق معايير الصرف الصناعي.

وقال اللواء المهندس حسن محمود عبد الغنى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انه تم تقييم الشركات المشاركة من خلال مجموعة من الأسس تتمثل في إجراءات المعاينة ونتائج عينات الصرف الصناعي واعباء التنقية والاجراءات المتبعة في توفيق اوضاع المنشآت المخالفة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه يتم تطبيق القانون 93 لعام 1962 والقرار رقم 44 لعام 2000 والقرار رقم 1012 لعام 2018 والخاص بتطبيق معايير الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصحي.

كما أشار إلى أنه يتم فحص ومراقبة 1500 منشأة غير منزلية بمحافظة سوهاج للتأكد من الالتزام بمعايير الصرف على شبكات الصرف الصحي وان هذه المنشآت تتنوع ما بين مصانع ومقاهي ومطاعم ومستشفيات وغيرها.