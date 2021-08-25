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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صيفية.. هيفاء وهبي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورا جديدة من خلال عطلتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هيفاء وهبي، مرتدية فستان أبيض مزركش بالورود، مزود بفتحة لدي الساق، مع شنطة باللون الأخضر وحذاء ذو كعب عالي.

ومن الناحية الجمالية، رفعت هيفاء وهبي خصلات شعرها الي اعلي، ووضعت ميك اب جميل يبرز ملامح وجهها، مع بعض الاكسسوارات ذهبية اللون.

 

وعلقت هيفاء وهبي علي الصور، كاتبة: “اجواء الصيف”.

 

جدير بالذكر انه تحيى المطربة هيفاء وهبي حفلا غنائيا غدا فى الساحل الشمالي في شاطئ كريستال بالاس بالعلمين الجديدة، بمشاركة فريق ديسكو مصر.

 

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر والذى تنقسم الى 3 فئات، وهي 750 ، و1000، و2500 الـ vip". 

 

وتشدو المطربة هيفاء وهبى بعدد من الأغاني التي تنال اعجاب الجمهور ولعل من ابرزها اغنية "ابن الحلال ولو كنت التى قدمتها مع الفنان اكرم حسنى وانت تانى. 

 

هيفاء وهبي تتصدر

 

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد نشرها عدة صور لها في منزلها من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

 

وعلقت هيفاء وهبي، على الصور: “صباح الأمل.. #صباح_الخير #هيفاء_وهبي ..Time to move on”.

 

وكانت هيفاء وهبي، قد شاركت مؤخراً في أغنية “لو كنت” برفقة الفنان أكرم حسني، وحققت الأغنية نجاح كبير جداً فور طرحها عبر القناه الرسمية على “اليوتيوب”.
أغنية لو كنت مع أكرم حسنى

 

أغنية “لو كنت” من أكرم حسنى وهيفاء وهبي كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخرًا في لبنان.

 

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