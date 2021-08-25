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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. أرخص 5 سيارات هاتشباك مستعملة في مصر | صور

سوق المستعمل.. أرخص
سوق المستعمل.. أرخص 5 سيارات هاتشباك مستعملة في مصر

يفضل كثيرون سوق السيارات المستعملة من أجل اقتناء ما يرغبون من إصدارات بسعر أقل مقارنةً بالـ"زيرو"، فالسوق المستعملة توفر طرازات متعددة بأسعار متفاوتة لكن يفضل الاستعانة بخبير سيارات لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.

 

يطرح " صدى البلد " ، أرخص 5 سيارات هاتشباك مستعملة في مصر.

 

1 ـ أوبل كورسا 

زودت سيارة أوبل كورسا الهاتشباك موديل 2000 بمحرك  سعة 1000 سي سي، بقوة 53 حصان، مع ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، و تحتوي من الداخل على بعض الكماليات منها، مكيف هواء، زجاج كهربائي، و قفل مركزي.

 

و يبلغ سعر السيارة اوبل كورسا موديل 2000 في سوق المستعمل، بداية من 47 ألف جنيه و حتى 65 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

 

2 ـ فورد فيستا 

تتمتع سيارة فورد فيستا هاتشباك موديل 2000 بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1100 سي سي، ينتج قوة 85 حصان، و 170 نيوتن. متر من عزم الدوران عند 4500 لفة في الدقيقة، متصلة بناقل حركة مانوال مكون من 5 سرعات. 

 

و يبلغ القياسات الهيكلية لسيارة فورد فيستا موديل 2000 ، بنسبة طول بلغت 3969 مم، و عرض 1722 مم، و بارتفاع كلي قدر بـ 1495 مم، و نوافذ كهربائية أمامية، و مقود حركة قابل للإمالة، و قفل مركزي للأبواب.

 

تتراوح أسعار فورد فيستا موديل 2000 في سوق المستعمل المصري بداية من 45 ألف إلي 52 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

 

3 ـ كيا برايد 

حصلت سيارة كيا برايد موديل 1998 على لقب " العصفورة " وهي الأكثر عشق لدى الفتيات، وهى مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1300 سي سي، بقوة 88 حصان، و عزم اقصى للدوران 140 نيوتن. متر.

 

تتراوح أسعار سيارة كيا برايد " العصفورة " موديل 1998 في السوق المصري المستعمل من 38 ألف إلى 44 ألف جنيه، وهو ما يترتب علية الحالة العامة للسيارة.

 

4 ـ فيات أونو

تنتمي سيارة فيات  أونو  موديل 2000 اللسيارات الهاتشباك، وزودت بمحرك سعة 1100 سي سي، ويمكنه اخراج قوة قدرها 45 حصانا، وعزم دوران بلغ 74 نيوتن/متر مع سرعة قصوى 145 كم/ساعة، متصل بناقل حركة مانوال مكون من 5 سرعات، و يبلغ استهلاكها من الوقود بنسبة 5.9 لتر/ 100 كم.

 

 يتراوح سعر فيات أونو موديل 2000 في سوق المستعمل بين 40 ألف و حتى 60 ألف جنيه، حسب الحالة العامة للسيارة.

 

5 ـ دايو ماتيز

جاءت سيارة دايو ماتيز موديل 2000 بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 800 سي سي، يخرج قوة قدرها 52 حصان، متصلة بناقل حركة مانوال بـ5 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الي 144 كلم/س.

 

بينما جاءت سيارة دايو ماتيز بمواصفات هيكلية للطول بلغت 3600 مم، و عرض 1500 مم، و بارتفاع كلي قدر بـ 1500 مم، و نوافذ كهربائية أمامية، و مقود حركة قابل للإمالة، و قفل مركزي للأبواب.

تتراوح أسعار دايو ماتيز موديل 2000 في سوق المستعمل المصري بداية من 45 ألف إلي 52 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

 

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