متى تنخفض أسعار الطماطم والبطاطس بالأسواق؟ ..الفلاحين تجيب

تشهد الأسواق حاليا موجة من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، ولكن المبالغ فيه هو أسعار الطماطم والبطاطس إذ يصلا إلي 10 جنيهات للكيلو بالأسواق.

ارتفاع أسعار الطماطم

كشف عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين ،أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وهى قلة المساحات المنزرعة حاليا للجوء بعض مزارعيها لتقليل المساحات المنزرعة منها خوفا من تدني الأسعار ورغبة في تقليل التكاليف بعد الزيادة العالية في أسعار المستلزمات الزراعية من أسمدة .





وأكد "أبوصدام" فى حوار ل "صدى البلد" ، أن عزوف بعض المزارعين عن زراعة الطماطم بعد خسائرهم الكبيرة جراء تدني أسعارها في العروات السابقة سبب أيضا فى ارتفاع أسعارها ، فضلا عن قلة المعروض من الطماطم مع إرتفاع الطلب عليها بعد أن تسببت التغيرات المناخية وانتشار الأمراض في قلة الإنتاجية.

موعد انخفاض أسعار الطماطم

وأضاف "نقيب الفلاحين " أن دورة زراعة الطماطم تحتاج إلي شهرين لذا نتوقع انخفاض أسعارها بعد شهرين من الآن .

ارتفاع أسعار البطاطس

وأوضح "أبوصدام" أن أسعار البطاطس فى الأسواق حاليا تتراوح من 8 ل 10 جنيهات وهى أسعار مرتفعة ، معلقا:" المتواجد حاليا من البطاطس بطاطس الثلاجات " ، مؤكدا أن المزارع لم يكسب من ارتفاع المنتجات الزراعية بالأسواق ، حيث أنه باع البطاطس فى موسمها بأسعار تتراوح من ١ ل ٢ جنيه.

موعد انخفاض أسعار البطاطس

وأكد أن أسعار البطاطس ستظل مرتفعة حتى ظهور العروة الجديدة خلال شهر ونصف أيضا مؤكدا أن الموجة الحارة التى تضرب البلاد حاليا قد تؤثر على أسعار بعض المحاصيل من الخضروات والفاكهة.



وأكد أبو صدام، أن السيطرة على أسعار الطماطم ليس بالأمر المستحيل ويأتي بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية عليها لطمأنة الفلاحين علي زراعتها بالمساحات المطلوبة، مشددا علي أن جنون الطماطم سوف يستمر في ظل استمرار سياسة العشوائية للزراعة المصرية بالإضافة إلي الزيادة الكبيرة في أسعار تقاوي الطماطم والأسمدة والمبيدات وغياب الآلات الزراعية المتطورة عن زراعتها وضعف مجالات تصنيعها.