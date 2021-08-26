دعاء لفك السحر والحسد .. ردده ينجيك الله من كل سوء

دعاء لفك السحر والحسد .. يُعدّ السّحرُ من الكبائر والموبِقات السّبع؛ وذلك لِما فيه من ضرَر وأذيّة على الناس، وهو من أعظم ما يُعصى به الله - تعالى-؛ كان النبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- يعوذُ الحسنَ والحسينَ، ويقولُ: «إنَّ أباكما كان يعوذُ بها إسماعيلَ وإسحاقَ: أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامةِ، من كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ ، ومن كلِّ عينٍ لامَّةٍ»، كما ان الحسد مذكور فى القرآن، وهناك أناس لا يريدون الخير لغيرهم، ولا شك أن الحسد والعين حق، بحسب ما ورد في نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة، حيث قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الْعَيْنُ حَقٌّ، ولو كانَ شيءٌ سابَقَ القَدَرَ سَبَقَتْهُ العَيْنُ، وإذا اسْتُغْسِلْتُمْ فاغْسِلُوا» رواه مسلم، كما أخبر الله تعالى عن السحر في أكثر من موضع في القرآن الكريم، كما ورد ذكره في السُنَّة المطهَّرة؛ فيقول الله –تعالى- فى سورة البقرة: « وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ» إلى قوله: «وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ»، ( الآية 102)



دعاء لفك السحر والحسد ..حذرنا الشرع الحنيف من اللجوء إلى السحر والسحرة، كما ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قوله: «اجتَنبوا السَّبعَ الموبقاتِ، قالوا: يا رسولَ اللهِ: وما هنَّ؟ قال: الشِّركُ باللهِ، والسِّحرُ، وقتلُ النَّفسِ الَّتي حرَّم اللهُ إلَّا بالحقِّ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، والتَّولِّي يومَ الزَّحفِ، وقذفُ المحصَناتِ المؤمناتِ الغافلاتِ»، رواه البخاري، لذا تقدم لكم « صدى البلد»، أقوى دعاء لفك السحر والحسد .

دعاء لفك السحر والحسد

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.

دعاء لفك السحر والحسد

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، اللهم انى اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء».

«قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنّك علٰى كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب».

«اللهم إنك أقدرت بعض عبادك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك الكريم: «وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ».

بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذا من شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مس، ومن شر ما يسرح بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يسرح بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

أقوى دعاء لفك السحر والحسد





اللهم اجعل النجوم عليهم رجومًا والزقّوم لهم طعامًا واسقهم حميمًا اللهم ألق في قلوبهم الرعب وفزّعهم وحل بينهم وبين ما يشتهون اللهم صبّ من فوق رؤوسهم الحميم اللهم واصهر به ما في الأرحام والظهور والأيدي والأرجل والعورات والبطون اللهم احرقهم بنار تأتيهم بغتة فتبهتهم، لا يستطيعون ردها عن وجوههم وأجسادهم، واجعلهم حصيدًا خامدين اللهم صب عليهم العذاب صبًا اللهم لا تبقِ منهم أحدًا أبدًا اللهم صب عليهم سوط عذاب اللهم كن لهم بالمرصاد اللهم اجعلهم كهشيم محتظر.



اللهم اجعل في أعناقهم وأيديهم وأرجلهم سلاسل وأغلالًا وسعيرًا اللهم عليك بمن أدبر واستكبر وعبس للحق وبسر وحسد وعقد وربط وسحر اللهم واخسف بهم الأرض وأرسل عليهم حاصبًا من السماء واقطع عنهم أسباب الحياة وأنزلهم من صياصيهم وأخرجهم من حصونهم وبيوتهم أذلّةً صاغرين اللهم اكسر ملكهم واقصم ظهورهم واكسر شوكتهم وعطّل أسلحتهم وما يستخدمونه في أسحارهم ضد المسلمين اللهم أبطل أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم وأعانهم من السحرة يا قوي يا متين بسم الله يبطل كل سحر بسم الله يبطل كل سحر مأكول بسم الله يبطل كل سحر مشروب باسمك.



اللهم أبطل كل سحر مأكول مشروب بسم الله يبطل كل سحر معقود بسم الله يبطل كل سحر مرشوش بسم الله يبطل كل سحر مدفون بسم الله يبطل كل سحر محروس بسم الله يحرق كل سحر محروس اللهم أبطل كل سحر مدفون عند البيوت بسم الله يبطل كل سحر مدفون تحت الأعتاب اللهم أبطل كل سحر مدفون في القبور اللهم أبطل كل سحر في قبر اللهم أبطل كل سحر في ميت في قبر. اللهم أبطل كل سحر منثور اللهم أبطل كل سحر في عطر أو بخور اللهم أبطل كل سحر مشموم في عطر أو بخور اللهم أبطل كل سحر مكتوب اللهم أبطل كل سحر بدم مكتوب اللهم أبطل كل سحر بدم كتبوه اللهم أبطل كل سحر بحروف او ارقام او جداول كتبوه اللهم أبطل كل سحر من شمس المعارف كتبوه ونقلوه اللهم أبطل كل سحر سفلي اللهم أبطل كل سحر قديم قوي خفي اللهم أبطل سحر الكواكب والنجوم.



اللهم أبطل سحر عباد الكواكب والنجوم اللهم أبطل كل أسحار اليهود اللهم أبطل كل أسحار اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس إنك أنت القوي العزيز اللهم أبل كل سحر في كنيسة عقدوه اللهم أبطل كل سحر على صورة صنعوه اللهم أبطل كل سحر في تمثال صنعوه اللهم أبطل كل سحر في تماثل بأبر ودبابيس صنعوه اللهم أبطل كل سحر في تمثال اللهم أبطل كل سحر في تمثال ربطوه اللهم أبطل كل سحر في تمثال دفنوه اللهم أبطل كل سحر في خيط عقدوه اللهم أبطل كل سحر في خيوط عقدوه اللهم أبطل كل سحر معقود مربوط.



اللهم أبطل كل سحر من أجزاء الحيوان صنعوه اللهم أبطل كل سحر في شعر عقدوه اللهم أبطل كل سحر من آثار المسحور صنعوه اللهم أبطل كل سحر من ملابس المسحور ربطوه وعقدوه اللهم أبطل كل سحر بدم كتبوه اللهم أبطل كل سحر بدم امرأة كتبوه اللهم أبطل كل سحر بدم امرأة صنعوه اللهم أبطل كل سحر بذهب أو فضة أو نحاس أو زئبق صنعوه اللهم أبطل كل سحر بزئبق استجلبوا به الشياطين اللهم أبطل سحر الأرواح اللهم أبطل سحر قلب العقول اللهم أبطل سحر الجنون.



اللهم أبطل سحر تفريق الأزواج اللهم أبطل سحر الطلاق اللهم أبطل أسحار الطلاق والفرقة والبغضاء اللهم أبطل سحر البغضاء اللهم واجعل في سحر الطلاق زيادة في المحبة اللهم واجعل في سحر تفريق الأزواج زيادة في المحبة والمودة اللهم أبطل أسحار المحبة اللهم أبطل أسحار المحبة المحرمة اللهم أبطل أسحار الزنا اللهم أبطل أسحار الوقوع في الزنا اللهم أبطل أسحار التسخير والجلب والمحبة اللهم أبطل كل سحر على القلوب.



اللهم أبطل كل سحر يغير القلوب اللهم أبطل عقد المحبة اللهم أبطل سحر تعطل الزواج اللهم أبطل سحر العنوسة اللهم أبطل سحر البوار اللهم أبطل سحر صرف الأزواج اللهم أبطل أسحار الجان اللهم أبطل أسحار العاشق اللهم أبطل سحر العاشق من الجان اللهم أبطل أسحار المرض اللهم أبطل أسحار السرطان اللهم أبطل أسحار الجنون اللهم أبطل سحر الوسوسة اللهم أبطل سحر عدم الإنجاب اللهم أبطل سحر الإسقاط اللهم أبطل سحر العقم اللهم أبطل أسحار العقم والنزيف اللهم أبطل أسحار النزيف اللهم حل كل عقد في الأرحام اللهم حل كل العقد.



اللهم احرق ما في الأرحام من عقد وسدد، اللهم أبطل سحر ربط الأزواج، اللهم حل كل ربط على الازواج اللهم حل كل ربط على العورات اللهم أبطل سحر الأزواج اللهم أبطل أسحار البغضاء اللهم أبطل سحر تعطيل العمل اللهم أبطل سحر الخسارة اللهم أبطل سحر تبديد الاموال اللهم أبطل أسحار الفقر اللهم أبطل أسحار الكفر اللهم أبطل كل سحر يصد عن الالتزام اللهم أبطل كل سحر يصد عن الاستقامة.



اللهم أبطل كل سحر يصد الحجاب اللهم أبطل كل سحر يصد عن القرآن اللهم أبطل كل سحر يصد عن الاسلام اللهم أبطل أسحار الكفر والفجور اللهم أبطل أسحار الشك اللهم أبطل أسحار القتل والهلاك اللهم أبطل سحر القتل والانتقام والهلاك اللهم أبطل أسحار السرقة والابتزاز اللهم أبطل كل سحر مستمر اللهم أبطل كل سحر مستمر يجدد اللهم أبطل كل سحر تم بالعيون اللهم أبطل كل سحر تم بنظرة اللهم أبطل كل سحر من عين الساحر تم اللهم أبطل كل سحر قوي اللهم أبطل كل عقدة اللهم أبطل كل عقدة في الأجساد.



اللهم احرق كل عقدة وحل كل عقدة اللهم أبطل أكبر العقد اللهم حل أكبر العقد اللهم حل أكبر عقدة تفرّعت منها العقد اللهم اقلب السحر على من سحر اللهم أبطل سحر الأسر اللهم أبطل كل سحر أصله في الأم أو الأب اللهم أبطل كل سحر خفي قوي اللهم أبطل كل سحر غار في الأجواف اللهم اقلب السحر على من سحر اللهم أذق الساحر ألم سحره اللهم اجعل عاقبة أمره خسران اللهم اقلب السحرة على أعوانهم اللهم اقلب السحرة على أعوانهم وسحرتهم.



اللهم اقلب أعوان السحرة خائبين اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم أخرجهم من الأجساد أذلّة صاغرين اللهم انصر عبدك وأمتك اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام اللهم افتح لعبدك فتحًا مبينًا اللهم اشفه شفاء لا سقم بعده اللهم أنزل الشفاء، اللهم ارفع كل الداء، اللهم اشفهم بشفاك، واحجر عنهم أذاك، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلّا شفاك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم لا يبطل السحر إلّا أنت سبحانك ولا يحلّ العقد إلا أنت سبحانك.

اقوى دعاء لفك السحر والعين والحسد

الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله علانيته وسره، اللهم لك الحمد يا من توحّدت بالملك والملكوت، وتفرّدت بالعظمة والجبروت، ملكت فقهرت، وخلقت فأمرت، لا تحول ولا تزول، لا تغيب ولا تفوت، قائم بنفسك سبحانك أنت الواحد العظيم في جلاله وقدسه القادر، العليم بأحوال جنه وإنسه، الكبير المتعالي، العالم بكل حال، سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام.



نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة المقربين، اللهم إنّا نحمدك بما تحب أن تسمع من عبادك حمدًا، اللهم نحمدك حمدًا كثيرًا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمدٍ وعلى آله وأصحابه الطيّبين الطاهرين، اللهمّ أنت أكبر كبيرًا.اللهم أنت أكبر كبيرًا، اللهم لك الحمد كثيرًا، اللهم إنا نسبحك بكرة وأصيلًا، اللهم أنت العالم بكل حال، اللهم منزّل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب، اللهم احصِ السحرة وأعوانهم عددًا، اللهم منزّل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب، اللهمّ احصِ السحرة وأعوانهم عددًا.



اللهم احصِ السحرة وأعوانهم عددًا اللهم واقتلهم بددًا اللهم ولا تغادر منهم أحدًا اللهم اقتل السحرة وأعوانهم أجمعين اللهم إنّا نجعلك في نحورهم اللهم إنّا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنّا نعوذ بك من أسحارهم وعقدهم وربطهم يا قوي يا متين اللهم إنّا نعوذ بك من أسحارهم وعقدهم وربطهم اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد، اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد، اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يُردُ ولا يُصدُ، ولا يقدر على دفعه أحد اللهم اهلك أقواهم، اللهم اهلك أعتاهم، اللهم اهلك أمكرهم وأكبرهم، اللهم اهلك أمكرهم وأكبرهم وأدهاهم وأخفاهم.



اللهم اهلك أعلمهم بالسحر وأشدّهم وأقواهم سحرًا اللهم اهلك كل جبّارٍ عنيد، اللهم اهلك كل جبار عنيد اللهم اهلك كل جبار عنيد شيطان متكبر مريد اللهم اهلك من تسلّطوا بالسحر على عبادك عددًا، اللهم اقتلهم بددًا فإنّهم لا يعجزونك اللهم عليك بكل ملك ساحر من الجان بسحره المستمر تسلط اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرِورهم اللهم اهلك من تسلّطوا بالسحر على عبادك عددًا، اللهم واقتلهم بددًا، ولا تغادر منهم أحدًا، فإنهم لا يعجزونك، اللهم واهلكهم هلاك عادٍ وثمود اللهم اجعل عاليهم سافلهم كقوم لوط اللهم وارجمهم بحجارة، اللهم وارجمهم بحجارة، اللهم وارجمهم بحجارة.



اللهم وارجمهم بحجارة من سجيل اللهم وأرسل عليهم ريحًا صرصرًا اللهم أرسل عليهم ريحًا صرصرًا في يوم نحسٍ مستمر اللهم اجعلهم كأعجاز نخلٍ منقعر اللهم اهلكهم بالطاغية اللهم لا تجعل لهم من باقية اللهم سلط عليهم جندًا من جندك وملائكةً من عندك اللهم أنزل عليهم رجزك الأليم وعذابك الشديد اللهم سلط عليهم جندًا من جندك وملائكة من عندك يسومونهم سوء العذاب يضربون وجوههم وأدبارهم، وأذقهم عذاب الحريق اللهم أنزل عليهم رجزًا من السماء، اللهم وأغرقهم وأطبق عليهم كقوم فرعون الماء اللهم أرسل عليهم أنجمًا ثاقبة وشهبًا حارقة وصواعق قاتلة مدمّرة اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد اللهم زلزلهم زلزالًا شديدًا واكبتهم والعنهم لعنًا كبيرًا اللهم اقتل من سحر وطغى وبغى وكان لآياتك عنيدًا اللهم ارهقه صعودًا.

أدعية قرآنية لفك السحر والعين والحسد

1- سورة الفاتحة: «بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ*الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ*الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ*مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ*إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ*اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ*صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ».



2- أولٌ سورة البقرة: «الم*ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ*الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ*وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ*أُولَـٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».



3- «يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّـهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».



4- «وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».



5- «وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَـٰنُ الرَّحِيمُ*إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّـهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ».



6- «اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».



7- «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّـهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ*لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ».



8- « قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ*اللَّـهُ الصَّمَدُ*لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ*وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ»، مع التكرار ثلاث مراتٍ.



9- « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ*مِن شَرِّ مَا خَلَقَ*وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ*وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ*وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)، مع التكرار ثلاث مراتٍ.10- «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ*مَلِكِ النَّاسِ*إِلَـهِ النَّاسِ*مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ*الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ*مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ» ٨مع تكرارها أيضًا ثلاث مراتٍ.



11- «وَأَوحَينا إِلى موسى أَن أَلقِ عَصاكَ فَإِذا هِيَ تَلقَفُ ما يَأفِكونَ*فَوَقَعَ الحَقُّ وَبَطَلَ ما كانوا يَعمَلونَ*فَغُلِبوا هُنالِكَ وَانقَلَبوا صاغِرينَ».



12- «وَقالَ فِرعَونُ ائتوني بِكُلِّ ساحِرٍ عَليمٍ*فَلَمّا جاءَ السَّحَرَةُ قالَ لَهُم موسى أَلقوا ما أَنتُم مُلقونَ*فَلَمّا أَلقَوا قالَ موسى ما جِئتُم بِهِ السِّحرُ إِنَّ اللَّـهَ سَيُبطِلُهُ إِنَّ اللَّـهَ لا يُصلِحُ عَمَلَ المُفسِدينَ*وَيُحِقُّ اللَّـهُ الحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَلَو كَرِهَ المُجرِمونَ، قالوا يا موسى إِمّا أَن تُلقِيَ وَإِمّا أَن نَكونَ أَوَّلَ مَن أَلقى*قالَ بَل أَلقوا فَإِذا حِبالُهُم وَعِصِيُّهُم يُخَيَّلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنَّها تَسعى*فَأَوجَسَ في نَفسِهِ خيفَةً موسى*قُلنا لا تَخَف إِنَّكَ أَنتَ الأَعلى*وَأَلقِ ما في يَمينِكَ تَلقَف ما صَنَعوا إِنَّما صَنَعوا كَيدُ ساحِرٍ وَلا يُفلِحُ السّاحِرُ حَيثُ أَتى».



13- «أعوذُ باللَّهِ السَّميعِ العليمِ منَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ من همزِهِ ونفخِهِ ونفثِهِ».



14-«أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُۚ».



15- «بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ، باسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِن كُلِّ شيءٍ يُؤْذِيكَ، مِن شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ باسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ».



16- «اللهم إني أسألُك العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهم إني أسألُك العفوَّ والعافيةَ في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استرْ عورتي وآمنْ روعاتي، اللهم احفظْني مِن بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذُ بعظمتِك أن أُغتالَ مِن تحتي».

حقيقة الإصابة بالعين والحسد



لا تكون الإصابة بالعين والسِّحر إلّا بقضاء وقدر الله سبحانه، فلا يمكن للعين أن تسبق القدر، حيث قال الرسول - صلّى الله عليه وسلّم-: «لو كان شيءٌ سابَق القدرَ لسبقَتْه العَيْنُ»، كما لا بدّ للعبد المؤمن إحسان الظن بالله وحُسن التوكّل عليه، فلن يصيب العبد إلّا ما كتب الله عليه، فلو اجتمع جميع البشر على أن يصيبوه بشيءٍ لا يمكن لهم أن يصيبوه إلّا بما قدّره الله له.



وقد جاء التحذير منه والتهديد الشديد لفاعله، فالساحر يستحقّ اللعنة؛ لأنّه من المُفسدين في الأرض، قال- تعالى-: «فَلَمّا أَلقَوا قالَ موسى ما جِئتُم بِهِ السِّحرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصلِحُ عَمَلَ المُفسِدينَ»، ورغم ذلك لا زال بعض ضِعاف الإيمان يلجؤون إلى عمل السّحر؛ لأذيّة عباد الله، وقد أقرّ الإسلام حقيقة السِّحر وتأثيره على المسحور، وبيّن العلماء والمختصّون سُبُلَ تحصين النفس من هذا الخطر، وطُرُقَ التّخلص من السّحر الواقع وشرّه.

السحر والوقاية منه وعلاجه



يعرف السحر بأنه التخيل المحض، وهو ما خفي سببه من كل أمر، وجرى مجرى الخداع والتمويه، وبالتالي صرِف الشيء عن صورته الحقيقية إلى ما يخالفها، وقد أثبته أهل السنة، كما يحرم تعلمّه وتعليمه والعمل به، وهو كبيرة من الكبائر، وذلك مما أجمع عليه أهل العلم.

علاج السحر



يعالج بقراءة آيات وسور من القرآن الكريم، فيقرأ المسلم على نفسه، أو يقرأ غيره عليه، وينفث في صدره، أو أي عضو آخر، فيقرأ سورة الفاتحة، وآية الكرسي، وسورة الصمد يكررها، والمعوذتين يقرأها ثلاث مرات، وآيات السحر المعروفة من سورة يونس، وطه، والأعراف، ويقرأ الأدعية الشرعية ويكررها ثلاث مرات.



العين والوقاية منها

العين ناتج عن استحسان المرء لشيء ما، يشوب هذا الاستحسان الحسد، ويحصل للمعيون من جرّائه الضرر، وهو حق بأمر الله – تعالى- أما علاج العين والوقاية منها فيكون: بالاستعاذة بالله، والإكثار من تلاوة القرآن الكريم، والاستغفار، وبقراءة الأذكار المشروعة، كأذكار الدخول والخروج، وأذكار الصباح والسماء، وقراءة الرقية الشرعية والتي منها سورة الفاتحة، وآية الكرسي وآيات السحر من سورة الأعراف، وتلك التي في سورة يونس، وسورة طه، وسورة الكافرون، وتكرار سورة الإخلاص والمعوذتين، والتفل على النفس والنفث عليها، أو على من ترقيه بعد الانتهاء من القراءة؛ فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك.



تحصين النّفس

يحسُنُ بالمسلم أن يبقى دائمًا على حذر من الوقوع فيما فيه أذىً وشرّ له، وذلك بتحصين نفسه؛ ويكون ذلك ابتداءً من تحقيق معنى التوحيد لله سبحانه، ونبذ الشركيّات من حياته، والإخلاص لله -تعالى- بالتّوجه والإنابة، وأن يُحافظ على صلاة الجماعة؛ فإنّها حصنٌ متين وحمايةٌ ربانيّة، وعليه أن يجتهد بالتّوبة من كلّ الذنوب، ويجتهد في تخليص نفسه من الآثام؛ فإنَّ فِعْلُ ذلك يجعله أقربَ إلى العافية والسلامة من الأذى، كما يجدر بالمسلم أنْ يحرص على الالتزام بقراءة أذكار الصباح والمساء.