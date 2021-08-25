لإعادة افتتاح السفارة.. رئيس بعثة مصر في طرابلس يلتقي بوزراء الحكومة الليبية

بحث السفير تامر مصطفى، رئيس بعثة جمهورية مصر العربية في طرابلس مع عدد من وزراء الحكومة الليبية، من بينهم وزراء الخارجية، والتخطيط، والنفط والغاز، والإسكان، والعمل، والاقتصاد، الترتيبات الخاصة بإعادة افتتاح سفارة مصر في طرابلس، وكذلك القنصلية في بنغازي تأكيدًا على استمرار دعم مصر للاستقرار في ليبيا.



وذكرت وزارة الخارجية اليوم، الأربعاء، أن اللقاءات تطرقت إلى مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل مواصلة العمل نحو تعزيزها.



كما ناقش الجانبان عملية الإعمار في ضوء الخبرات والكفاءات التي تتمتع بها مصر، وإمكانات الاستفادة من التجربة المصرية في مختلف المجالات، وذلك على ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافة الإمكانات في هذا الشأن.



كما تم التطرق إلى الجهود المصرية في دعم مكافحة وباء كورونا واستمرار الجسر البري لنقل الأوكسجين السائل من مصر إلى كافة المناطق الليبية تحت إشراف وزارة الصحة الليبية.



وتناولت هذه اللقاءات التأكيد على دعم مصر لليبيا، وبذل كافة المساعي للعمل على تنفيذ خارطة الطريق والاستحقاقات المنصوص عليها، وصولاً إلى إقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في شهر ديسمبر القادم.

