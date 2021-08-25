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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الاتصالات: تقدم مصر في مؤشر المحافظ الإلكترونية يعكس نجاح "الشمول المالي"

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

 أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تقدم ترتيب مصر 43 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول، يعكس نجاح جهود الدولة للتحول إلى مجتمع رقمى متكامل ورؤيتها نحو تعزيز الشمول المالى كأحد المقومات الرئيسة لبناء اقتصاد رقمى تنافسي وذلك في ظل تسارع وتيرة العمل في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتي تتضمن في طياتها تبني أحدث التقنيات لرقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتقديمها بشكل متميز عبر قنوات مختلفة مع إنشاء منظومة متكاملة للدفع الالكتروني، والتوسع فى التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية فى تقديم الخدمات المالية.


وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تشهد نموا متزايدا فى عدد مشتركي الهاتف المحمول والذى تجاوز حاجز الـ98 مليون مشترك؛ موضحا أنه تم خلال العام الماضي اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مما أدى إلى زيادة المعاملات المنفذة باستخدام هذه المحافظ.


وكانت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA قد أصدرت مؤشرها السنوى للقواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول لـعام 2020، والذي كشف تقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ٤٣ مركزا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول لتصبح فى المركز ٣٦ بين ٩٠ دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز ٧٩ فى عام ٢٠١٩ محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم. 


كما احتل الجهاز المركز الثاني على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى ٨١ نقطة فى ٢٠٢٠ مقارنةً بـ ٦٩ نقطة في ٢٠١٩.


ويهدف المؤشر إلى قياس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على المحافظ الإلكترونية التى يتم فتحها على الهاتف المحمول بأسواق الاتصالات العالمية، ومدى ملاءمتها وتأثيرها على انتشار الخدمة واستخدامها، ويتم التقييم عن طريق عدة محاور رئيسية والتي من أهمها الهيكل التنظيمي لتقديم الخدمة والمعني بمدى سهولة إجراءات فتح واستخدام المحافظ، ومحور الانتشار والمعني بمدى توافر المنافذ المتاحة لحصول المستخدم على الخدمات، ومحور الحدود القصوى للمعاملات المالية المنفذة على المحافظ.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات مصر المحمول

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