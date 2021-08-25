إلغاء قرار زيادة رسوم التصوير داخل أحياء القاهرة.. تفاصيل

أعلن النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تفاصيل لقاءه بمحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال للحديث بشأن زيادة الرسوم التي فرضتها المحافظة على التصوير داخل أحياء القاهرة، مؤكدا أن اللقاء أسفر عن إلغاء الرسوم التي فرضتها المحافظة والعمل بالرسوم القديمة لدعم صناع الثقافة والفن.



وأشاد مصطفى في تصريحات لـ"صدى البلد"، بالاستجابة السريعة لمحافظ القاهرة وإلغاء القرار الذي أصدره مسئول الإعلام والعلاقات العامة بالمحافظة، موضحا أن المسئول التنفيذي الذي أصدر القرار كان يرغب في زيادة إيرادات المحافظة إلا أنه لم يدرك خطورة مثل هذا القرار على الثقافة والفن.



وأضاف النائب أن القرار صدر ليلا وأثار حالة من الجدل داخل الوسط الفني بسبب تأثير هذه الزيادة السلبي على صناع الثقافة والفن خاصة صغار المنتجين، لذلك تدخل نواب تنسيقية شباب الأحزاب وقمنا بتنظيم لقاء مع محافظ القاهرة بحضوري كوكيلا للجنة الإعلام بالنواب والنائبة سها سعيد وكيلة اللجنة بالشيوخ ممثلان عن التنسيقة والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.



وتابع وكيل لجنة الإعلام، أن محافظ القاهرة استجاب على الفور لمطالبنا بإلغاء القرار، مؤكدا على ضرورة تنفيذ توجيهات الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفن والثقافة وردع من تسوّل له نفسه بمخالفة هذه التوجيهات.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أصدر قرارا جديدا بشأن تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق محافظة القاهرة.

وجاء في نص القرار الصادر، تحصيل مبالغ مقررة وثابتة تم اعتمادها من محافظ القاهرة ومدير إدارة العلاقات العامة، وكانت المبالغ المقررة هي 15 ألف جنيه في الساعة مقابل التصوير في أحد شوارع أو أبنية أو جراجات محافظة القاهرة، ومبلغ 100 ألف جنيه مقابل التصوير في يوم كامل.