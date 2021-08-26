الإثنين.. القمر عند أبعد مسافة له من الأرض

يترقب جميع هواة الفلك يوم الإثنين القادم، حيث يصل القمر فى هذا اليوم عند أبعد مسافة له من الأرض، فى ظاهرة تحدث لأول مرة خلال هذا الشهر ، حيث ينتظر حدوثها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال ، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظواهر.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أننا على مواعيد يوم الاثنين الموافق 30 اغسطس للقمر عند ابعد مسافة له من الأرض.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار استاذ الفلك، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.



جدير بالذكر أننا شهدنا يوم الأحد الموافق 22 من أغسطس ظاهرة فلكية مميزة حيث وصل قمر شهر محرم 1443 فى هذا اليوم إلى مرحلة البدر فى ظاهرة فلكية مميزة، حيث زين القمر السماء واستطاع رصده بعين المجردة، في مشهد ترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.



وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن القمر يبدوا بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 20 حتى 23 أغسطس حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة ، اما وقت البدر الكامل فسيكون في 22 أغسطس.

وصرح الدكتور "تادرس" أن القمر سيبلغ نسبة لمعان نسبة 99.7%، كما أشار إلى أن القمر سيكون فى حالة اقتران مع كوكب المشتري في ذلك اليوم .



وأوضح الدكتور أشرف تادرس إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم قمر الحفش لأن هذا الوقت من العام يسهل صيد سمك الحفش الكبير في البحيرات العظمى ..