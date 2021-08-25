خالد الجندي: العقيدة اختيار العبد والله وحده يحاسب عليها .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الاختلاف فى الآراء الفقهية ظاهرة صحية، ولا يجوز الاعتراض على قضية خلافية، فهناك تنوع واختلاف اختار ما يناسبك فى أى قضية أو مسألة فقهية.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dهmc"، اليوم الأربعاء: "اختار المناسب لك، من أى تنظيم أو جماعة ما دام لا يخالف القرآن والسنة، ولا يعادى الوطن، ويحرض عليه، من الآخر، كل شخص حر فى عقيدته، هى ملكه، ربنا بس هو اللى هيحاسبه عليها".

وأشار الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن تربية الأطفال هذه الأيام لم تعد نوعا من أنواع المزاح.

وأضاف الجندي، أن تربية الأطفال تحد كبير في ظل التردي الأخلاقي.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "نحن كنا أطفال في زمن نظيف، أما الزمن الآن أصبح ملوثا أخلاقياً، حيث أصبحنا نسمع عن أشياء لم نكن نسمعها سابقاً".



