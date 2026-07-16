أسامة الدليل: مصر أفشلت مخططات التقسيم ومحاولات استهداف الدولة لا تزال مستمرة

أكد الكاتب الصحفي أسامة الدليل أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية، مخططات كانت تستهدف تقسيم الدولة إلى كيانات متعددة، مشيرا إلى أن هذه المحاولات أُحبطت بفضل تماسك الدولة وطبيعة المجتمع المصري.

وقال أسامة الدليل، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن بعض التصورات التي جرى تداولها تحدثت عن تقسيم البلاد إلى عدة مناطق على أسس عرقية ودينية وجغرافية، مشيرًا إلى وجود وقائع وخرائط قال إنها ارتبطت بهذه المخططات.

وتابع أن مصر تمكنت من تجاوز تلك المرحلة، معتبرًا أن طبيعة الدولة المصرية وتاريخها الممتد يجعلان من الصعب المساس بوحدتها أو تفكيكها، مؤكدًا أن محاولات التشكيك في استقرار الدولة أو الترويج لإمكانية تقسيمها لا تزال تتكرر عبر وسائل مختلفة، من بينها منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية.

وانتقد الدليل جماعة الإخوان، معتبرًا أنها تحاول تقديم نفسها باعتبارها نموذجًا ديمقراطيًا، بينما يرى أن ممارساتها لا تتوافق مع هذا الوصف.

القوات المسلحة كانت عبر مختلف العصور جزءًا أساسيًا من تشكيل الدولة

وأكد أن تاريخ مصر ارتبط منذ نشأتها ببناء الدولة ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة كانت عبر مختلف العصور جزءًا أساسيًا من تشكيل الدولة والحفاظ على وحدتها.