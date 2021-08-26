بعد حذفها لأغنيته الجديدة.. أزمات سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي العرض مستمر

يبدو أن أزمات الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ لازال العرض فيها مستمر ، وذلك بعد قيام الأخيرة بحذف فيديو كليب أغنية محمد الشربوني الجديدة “ايه اللذاذة دي” بعد ساعات من طرحها على يوتيوب وتحذيره من احتمالية حذفها مثلما حدث من قبل مع أغنية قلبي ارتاح.

ونصح محمد الشرنوبي جمهوره ومتابعيه بتحميل أغنيته الجديدة "ايه اللذاذة دي" والاحتفاظ بها، قبل حذفها من موقع يوتيوب مثلما حدث مع أغنيته السابقة قلبي ارتاح التي غناها لزوجته راندا رياض في حفل زفافهما.

وأوضح محمد الشرنوبي أن سياسة موقع يوتيوب تسمح لأي شخص بحظر الفيديوهات دون سند أو تأكيد، وفي حالة فوز صاحب الشكوى بحكم قضائي يحذف الفيديو تماما.

وقال محمد الشرنوبي إن فوزه بحكم قضائي ساعده في عودة أغنيته قلبي ارتاح على موقع يوتيوب مرة أخرى بعد حذف الاغنية .

ويرصد صدى البلد القصة الكاملة للأزمة بين الشرنوبي وسارة الطباخ:

بداية الأزمة :

بدأت الأزمة عندما نشرت سارة الطباخ عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "السادة المنتجين المحترمين في الساحة الفنية تم التعامل اليوم بشكل قانوني مع كل الشركات التي تعاقدت مع فناني شركتي "إيرث برودكشن" صاحبة الحق الحصري في التوقيع على أي عقود خاصة بكل الفنانين، لأن عقودهم جميعًا مازالت سارية ولم تفسخ كما يدعون، بهدف خداع الشركات ولا يحق لهم التعاقد أو إمضاء العقود أو قبض أموال بطريقة مباشرة".

وأضافت: "قام المستشار القانوني للشركة بإقامة دعاوى قضائية ضد كل هذه الشركات حفاظًا على حقوق الشركة، وأدعو جميع المنتجين إلى عدم التعاقد معهم بشكل منفرد بعيدًا عن الشركة حفاظًا على العلاقة الطيبة مع كل الزملاء في مجال الإنتاج الفني بكل أنواعه ومجال الإعلان وشركات الاتصالات والتطبيقات الرقمية وتنظيم الحفلات".

وتابعت سارة الطباخ: "كل من يتعدى على حقوق الشركة ستقوم الشركة بأخذ كل الإجراءات القانونية فورًا للحفاظ على حقوقها الأدبية والقانونية".

حبس عامين

نشر الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، نص الحكم الصادر ضد المنتجة سارة الطباخ -خطيبته السابقة والوكيل الفني له- الذي قضي بحبسها عامين وكفالة ألفي جنيه.

وكتب محمد الشرنوبي، في تعليقه: «الحمد لله الحق ظهر.. تم صدور حكم فى الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد بحبس الممثلة القانونية لشركة إدارة أعمالي السابقة سنتين لتبديد المبالغ المالية التي في ذمتها بموجب التوكيل الرسمي وخيانة الأمانة».

وتابع: «أظن الصورة وضحت. أنا كنت ساكت ومكانش نفسي الأمور توصل لكده وكنت مقرر إني مش هتكلم تاني في الإعلام بس لقيت إصرار من الطرف الآخر إنه يقحم الإعلام ويشوه صورتي قدام الناس. بس لو في حد واخد حق حد فالقانون والمحكمة قالت كلمتها».

وأضاف: «الشركة كان صادر ليها توكيل بموجب العقد اللي بيننا لإدارة أعمالي وبالتالي كانت بتتعاقد وتستلم كل مستحقاتي اللي هو الطبيعي إنها تستلم وتاخد نسبتها وتوردلي الباقي وده مكانش بيحصل.. الممثلة القانونية للشركة خانت الأمانة وبددت كل أموالي اللي في ذمتها وآخر صلح سلمت الشركة توكيل على أساس إننا هنفتح صفحة جديدة وتعهدت إنها هتسددلي كل فلوسي اللي في ذمتها وده مثبت في محضر الصلح في غرفة صناعة السينما وبالفعل نفذت المسلسل وبرضه مخدتش فلوسي. لكل شركات الإنتاج برجاء عدم التعامل مع أي جهة أو شخص غير من خلالي شخصيا وعدم الالتفات لأي تحذير أو إنذارات تصدر من الشركة لأن ببساطة الهدف الوحيد هو تعطيل شغلي وتشويه صورتي والحصول على مبالغ مادية بدون وجه حق».

سارة الطباخ ترد

لم تصمت سارة الطباخ أمام الاتهامات و أكدت آية سعد، محامية المنتجة، أنها سوف تحرك دعوى قضائية ضد الفنان محمد الشرنوبي بتهمة التشهير بالمنتجة.

وأضافت ردا على الخبر المنشور بحبسها سنتين لتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي: "نوضح أن هذا الحكم غيابي والمنتجة قامت بعمل معارضه في الحكم وتحدد لها جلسة ٧\٢\٢٠٢١، حيث إنها لم تعلن بالقضية والمحضر كيدي لأن المطرب المذكور مرتبط بتعاقد مع المنتجة سارة الطباخ لمده عشر سنوات بدءا من 1/9/2017 وصادر لها توكيل رقم ١٩٦٦ لسنة ٢٠١٨ ولها الحق في استلام المبالغ المالية وإبرام التعاقدات ومحرر لها توكيل من الفنان بذلك، وهذه المبالغ محل دعوى حساب بينها وبين المطرب ومنظور تمام المحاكم المختصة".

واختتمت كلامها قائلة إن "الفنان المذكور تم التحقيق معه يوم الأحد في اتهام موكلتي له بسرقة الاسكوتر الخاص بها، ورفضت الصلح معه ولذلك قام بإخراج الشهادة ضدها رغم أنها محررة من شهر بتاريخ 14 ديسمبر ولن تتنازل موكلتي عن حقها وعقدها حصري سارٍ إلى الآن والفنان سيخسر في النهاية وهو يعلم ذلك".

الحبس 3 سنوات للمنتجة سارة الطباخ بتهمة تبديد أموال الفنان محمد الشرنوبي

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس المنتجة سارة الطباخ، 3 سنوات غيابيا بتهمة تبديد أموال الفنان محمد الشرنوبي وخيانة الامانة، بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة.

وقامت الطباخ، بمعارضة الأحكام لعدم علمها ولكن بعد أن استمعت المحكمة لأقوال المتهمة، حكمت المحكمة في جلستها المنعقدة 5/17 بتأييد أحكام السجن وإلزامها بتعويض مالي والمصاريف لوجودها مدانة بالتهمة المنسوبة إليها.

سارة الطباخ تتهم الشرنوبي بسرقة اسكوتر:

وكانت سارة الطباخ، اتهمت خطيبها السابق محمد الشرنوبى، في محضر حررته بقسم شرطة أكتوبر، بسرقة "سكوتر" خاص بها، وهو ما نفاه الشرنوبى، بعد سؤاله من قبل رجال المباحث.

وقالت سارة، إنها كانت فى زيارة لأحد معارفها بكمبوند سكني بمدينة 6 أكتوبر، وهناك فوجئت بـ"الاسكوتر" المملوك لها، والمختفى قبل 8 أشهر، وحينما سألت الأمن عن مالكه أخبروها بأنه ملك محمد الشرنوبى.

فيما قال الشرنوبى، إن سارة من أهدته "الأسكوتر" كهدية عيد ميلاده قبل انفصالهما، ونفى سرقته، مؤكدًا كيدية البلاغ وعدم صحته.

بعد إعتراض مجدى الهواري.. محامي سارة الطباخ يحرر محضرا ضد محمد الشرنوبي

حرر ياسر قنطوش محامي سارة الطباخ محضر إثبات حالة داخل مكتبة الإسكندرية بسبب عدم سماح مجدي الهواري منتج مسرحية ياما في الجراب ياحاوي لفريق الدفاع الذي أرسله من حضور مؤتمر المسرحية وإثبات واقعة مخالفة الفنان محمد الشرنوبي للعقد المحرر مع موكلته وحكم محكمة جنوب الجيزة وقرار نقابة المهن الموسيقية.

وتم اصطحاب المنتج والمحامين إلي مكتب مدير المكتبة كما تم تحرير محضر إثبات الحالة رقم 9018 لسنة 2021 اداري باب شرقي من سارة الطباخ ضد محمد الشرنوبي لمخالفته تنفيذ حكم قضائى.