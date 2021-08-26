أستاذ حفريات: لأول مرة يقوم فريق مصري بتوثيق اكتشاف حوت برمائي ..فيديو

قال الدكتور هشام سلام أستاذ الحفريات بجامعة المنصورة ، إن الحيتان من الثديات التي عاشت علي البر وغزت البحار والمحيطات مثل الحوت الأزرق مؤكدا أن الحيتان من نوعية الجمال والماعز والبقر ، مؤكدا أن سيد قشطة هو الشبيه الوحيد للحيات الذى مازال علي قيد الحياه .



وأضاف هشام سلام خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي " القناه الأولي المصرية " ، انه لأول مرة يقوم فريق مصري بتوثيق اكتشاف حوت برمائي عاش في مصر بواحة الفيوم قبل 43 مليون سنة لافتا ألي أن الدراسات التي كانت تتم علي الحيات في مصر كان بأيدي اجنية .

وأوضح هشام سلام ، أن الحوت المكتشف تم تسميته علي اسم محافظة الفيوم ، واليوم لأول مره في التاريخ نسجل نوع جديد من الحيتان في موسوعة علم الحيوان ، لافتا أن هذا الكائن ليس له مماثل في أي من الاكتشافات الحفرية السابقة وبالتالي كان لنا الحق في تسميته .

كشف الدكتور هشام سلام، أستاذ الحفريات بجامعة المنصورة، ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات، تفاصيل اكتشاف نوع جديد من الحيتان البرمائية بالفيوم .

وقال هشام سلام، إن كل وكالات الأنباء العالمية تتحدث عن اكتشاف حوت برمائي في الفيوم عاش في مصر منذ ملايين السنوات".