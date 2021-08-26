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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|هيئة الاتصالات تطلق مبادرة المجموعات الاستشارية لتمكين قطاع تقنية المعلومات

تقنية المعلومات
تقنية المعلومات

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ضمن أعمال منتدى التقنية الرقمية المنعقد في بالرياض "مبادرة المجموعات الاستشارية"، الهادفة إلى تعزيز أوجه التواصل والتعاون المستدام بين أصحاب المصلحة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بالمملكة، التي عقدت أول اجتماعاتها على هامش المنتدى برئاسة معالي محافظ الهيئة الدكتور محمد بن سعود التميمي.


وبحسب وكالة الأانباء السعودية الرسمية، أوضحت الهيئة أن تأسيس المجموعات الاستشارية الداعمة للمنظومة يأتي لتحقيق النمو والتمكين لسوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة، فيما تعد آلية مستدامة لنقل احتياج المنشآت العاملة في هذا القطاع والإسهام في صياغة وتنفيذ الحلول المناسبة له.

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وبينت أن المجموعات ستعزز من مواءمة العرض والطلب وسد الفجوة بينها وبين الجهات الداعمة بشكل عام، كما ستسهم في تسريع تبني المنشآت والقطاع للمبادرات، إضافة إلى زيادة الثقة والمصداقية من قبل القطاع في قرارات وتنظيمات ومبادرات المنظومة نظراً لأنها ستعكس أراء المنشآت بشكل دائم.


وستعمل الهيئة من خلال المجموعات على تعزيز الشفافية في قطاع تقنية المعلومات، فيما ستسهم المنشآت العالمية في طرح قصص نجاح دولية والإسهام في توطين الخبرات والخدمات ،مع استعراض ونقل تجارب أحدث التقنيات في العالم.

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