البحث العلمي تعلن عن أول مدرسة صيفية للأكاديمية الشباب بعنوان الطب التجديدى وهندسة الأنسجة

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنها تقدم بالتعاون مع أكاديمية الشباب المصرية للعلوم دعوة لحضور أول مدرسة صيفية لها بعنوان " الطب التجديدى و هندسة الانسجه " ، وهي تتكون من 4 modules اونلاين ( 2 محاضرة فى الأسبوع كل يوم أربعاء ) ، بدءاً من الأربعاء 25 أغسطس و حتى الأربعاء 15 سبتمبر 2021 ، من الساعه 4 إلى 6:30 مساءاً.

واشارات إلى أن الطلاب المستهدفين :

- طلاب الفرقه الرابعه و الخامسة.

- حديثي التخرج

- طلاب الدراسات العليا.

تم تنظيم المدرسة الصيفية بالشراكه و التعاون مع مجموعة من الجهات و الهيئات الأكاديمية و البحثية المرموقة :

( VRMJR ، ASRT ، EYAS ، CDCE ، MSE )

واوضحت إن علم الطب التجديدى و هندسة الانسجة هو أحد أهم فروع الطب سريعة التقدم والانتشار، و له دوره كبير فى تطوير تقنيات حديثه تساعد الأطباء فى شتى أنحاء العالم فى علاج الحالات المستعصية.

وتابعت: " انتظروا لمعرفة الموضوعات اللى هيتم مناقشتها و مين هيكون المتحدثين ، الحضور مجانى و لكن التسجيل لابد منه عشان يتسجل اسمك.. فورم التسجيل

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى اطار التعاون بين ووزارة الشباب والرياضة مع الأكاديمية أن الوزارة بصدد تنفيذ الشبكة الوطنية للبرامج الدولية – Alumni Misr حيث تم الاعلان عن تدشين وحدة الشبكة يوم 12 اغسطس 2021 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للشباب.

واوضحت الأكاديمية أنه تعد الشبكة الوطنية للبرامج الدولية منصة إلكترونية تجمع الشباب الذين سبق لهم تمثيل مصر بالخارج سواء في منح دراسية أو في برامج التبادل الشبابي الدولي "برامج ثقافية أو مؤتمرات شبابية أو ملتقيات وندوات تهتم بمجال العمل الشبابي" من خلال وزارة الشباب والرياضة أو الوزارات والهيئات المحلية والدولية ، ويتمثل الهدف الرئيسي للشبكة في التشبيك بين خريجي تلك المؤتمرات والملتقيات والبرامج الشبابية الدولية بعضهم البعض، وتبادل الخبرات مع أقرانهم الشباب الذين سيشاركون في البرامج الدولية في المستقبل، وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

بينما يمكن التسجيل فى هذه الشبكة من خلال هذا الرابط



واوضحت أنه من مهام الوحدة

- إنشاء منصة إلكترونية تجمع الشباب الذين سبق لهم تمثيل مصر بالخارج سواء في منح دراسية أو في برامج التبادل الشبابي الدولي "برامج ثقافية أو مؤتمرات شبابية أو ملتقيات وندوات تهتم بمجال العمل الشبابي" من خلال وزارة الشباب والرياضة أو الوزارات والهيئات المحلية والدولية.

- زيادة تمثيل الشباب المصري في البرامج والملتقيات الدولية.

- تقديم رؤى وأفكار جديدة حول تطوير التبادل الشبابي الدولي والعمل الشبابي.

- المساهمة في تحقيق الهدف السادس عشر والسابع عشر من أهداف التنمية المستدامة والهدف الثاني والثامن من رؤية مصر 2030.

- تعزيز ودعم التفاهم والحوار بين الثقافات.

للتواصل أ. يوسف عروج – منسق عام الشبكة الوطنية للبرامج الدولية – وزارة الشباب والرياضة من خلال البريد الالكترونى [email protected]