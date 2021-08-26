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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".. يوم الخدمة المجتمعية في ملتقى لوجوس

ملتقى لو مع مؤسسة
ملتقى لو مع مؤسسة "حياة كريمة"

رتبت اللجنة المنظمة لملتقى لوجوس الأول الذي تجري فعالياته حاليًا تحت شعار "التمتع بالجذور" أن تكون الفترة الصباحية اليوم مخصصة للخدمة المجتمعية، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في إطار  المبادرة الرئاسية وتم التنسيق مع فرق الرصد الميداني لـ "حياة كريمة" لتوزيع بعض المساعدات لمجموعة من الأسر المستحقة في مركز برج العرب وقرى أبوصير والغربانيات وبهيج بالأسكندرية.
وتحول شباب الملتقى البالغ عددهم ٢٠٠ شاب وشابة، إلى مجموعات عمل حيث قاموا بتعبئة عبوات الطعام وشنط مدرسية وشنط عناية شخصية للأطفال لتقديمها الى هذه الأسر، وبعد انتهاء هذه المهمة توجهوا إلى المناطق المستهدفة للتوزيع على للأسر المستحقة.

حياة كريمة قرى أبوصير شباب الملتقى شباب ملتقى لوجوس الأول

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