بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".. يوم الخدمة المجتمعية في ملتقى لوجوس

رتبت اللجنة المنظمة لملتقى لوجوس الأول الذي تجري فعالياته حاليًا تحت شعار "التمتع بالجذور" أن تكون الفترة الصباحية اليوم مخصصة للخدمة المجتمعية، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في إطار المبادرة الرئاسية وتم التنسيق مع فرق الرصد الميداني لـ "حياة كريمة" لتوزيع بعض المساعدات لمجموعة من الأسر المستحقة في مركز برج العرب وقرى أبوصير والغربانيات وبهيج بالأسكندرية.

وتحول شباب الملتقى البالغ عددهم ٢٠٠ شاب وشابة، إلى مجموعات عمل حيث قاموا بتعبئة عبوات الطعام وشنط مدرسية وشنط عناية شخصية للأطفال لتقديمها الى هذه الأسر، وبعد انتهاء هذه المهمة توجهوا إلى المناطق المستهدفة للتوزيع على للأسر المستحقة.