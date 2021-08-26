البرلمان الليبي يحذر: سنسحب الثقة من حكومة الدبيبة في هذه الحالة

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إن البرلمان سيسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، إذا لم تحضر الحكومة إلى الاستجواب.

وأضاف المستشار عقيلة صالح في تصريحات لقناة "العربية" مساء أمس: "قضية استجواب الحكومة هو لمواجهتها بالتقصير في أعمالها، وحكومة عبد الحميد الدبيبة منحت المليشيات ميزانية أكبر من ميزانية الجيش".

وتابع: "الحكومة فشلت في توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين، ومجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليه، حيث إن استجواب الحكومة يهدف لمواجهتها بشأن التقصير في عملها وإذا لم تحضر الحكومة جلسة الاستجواب سيتم سحب الثقة عنها".

واستطرد المستشار عقيلة صالح: " التدخل التركي في ليبيا أربك تمامًا المشهد السياسي في البلاد، كما أن التدخلات السياسية تربك عمل اللجنة العسكرية 5+5 التي تعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لتوحيد الجيش الليبي".

وقال: "السلطة التنفيذية لم تطلب صراحة خروج القوات الأجنبية من البلاد، ولا نوافق على منع أي شخص من الترشح في الانتخابات طالما انطبقت الشروط، ومجلس الدولة معطل لعمل مجلس النواب ومتمسكون بإجراء الانتخابات في موعدها".

ورحبت الولايات المتحدة أول أمس باعتزام الجزائر استضافة وزراء خارجية دول الجوار، دعما لانتخابات ليبيا وللجهود المبذولة لوقف انتشار العنف المنطلق من الجنوب الليبي.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا عقب إطلاع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة للسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال اجتماعهما مساء الاثنين في تونس، على خطط الجزائر بالخصوص، إن الولايات المتحدة «ترحب بهذه المبادرة"، كجزء من الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا والمنطقة، وتأمين انسحاب القوات الأجنبية، بما في ذلك المقاتلون والمرتزقة الأجانب.

في غضون ذلك، أبلغ وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الليبية وكالة "بلومبيرج" الأمريكية أن الانتخابات المقررة في 24 شهر ديسمبر المقبل، "قد تواجه تأخيرًا ما لم يتم الاتفاق مطلع الشهر المقبل على القاعدة الدستورية".

من جهة أخرى، ناقش محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة يان كوبيتش، ملف المصالحة الوطنية، وتذليل الصعوبات من أجل تنظيم وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.