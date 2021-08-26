كارتيرون: الدوري المصري الأهم في القارة الأفريقية

أعرب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالتتويج ببطولة الدوري المصري لهذا الموسم.

وأضاف باتريس كارتيرون خلال لقائه بفضائية الزمالك أن بطولة الدوري المصري تعد الأهم في القارة الأفريقية متابعا : طالبة اللاعبين بالتتويج بالبطولة بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا.

وتابع باتريس كارتيرون :" تقنية الفار ساهمت في منح الحكام حق احتساب القرارات وضربات الجزاء دون تردد وهو امر يطمئن الحكم ومساعديه والفرق المنافسه :"

واوصل باتريس كارتيرون :" الزمالك فاز بالبطولة عن جدارة وهي ليست اول بطولة يحصدها الزمالك لكن سعيد بالمشاركة في حصد اللقب".

ووجه باتريس كارتيرون الشكر لحسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بادارة الزمالك علي توفير متطلبات الفريق لتحقيق البطولات.