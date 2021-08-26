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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لإجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 ، في مدينة إسطنبول مساء اليوم الخميس، حيث ستتعرف كافة الفرق على منافسيها خلال دور الـ32 ،والتي تحدد خارطة الطريق لفرق البطولة في الموسم الجديد 2021/2022.

ومن المُقرر أن تُقام قرعة دوري أبطال أوروبا ، قبل أن تُقام قرعة بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي يوم الجمعة.

 موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2022


موعد قرعة دوري أبطال أوروبا هو يوم الخميس 26 أغسطس 2021، وستقام في مدينة إسطنبول بتركيا.

مواجهات عربية محتملة قبل قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.


وستنطلق القرعة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2022


من المنتظر أن يتم بث مراسم القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية"، ويسبقها استوديو تحليلي.

وتتولى قنوات بي إن سبورتس، بث مباريات دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري الأوروبي لموسم 2021-2022.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا دوري ابطال أوروبا الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي دوري أبطال أوروبا 2022

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موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

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