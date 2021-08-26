موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لإجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 ، في مدينة إسطنبول مساء اليوم الخميس، حيث ستتعرف كافة الفرق على منافسيها خلال دور الـ32 ،والتي تحدد خارطة الطريق لفرق البطولة في الموسم الجديد 2021/2022.

ومن المُقرر أن تُقام قرعة دوري أبطال أوروبا ، قبل أن تُقام قرعة بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي يوم الجمعة.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2022



موعد قرعة دوري أبطال أوروبا هو يوم الخميس 26 أغسطس 2021، وستقام في مدينة إسطنبول بتركيا.

مواجهات عربية محتملة قبل قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.



وستنطلق القرعة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2022



من المنتظر أن يتم بث مراسم القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية"، ويسبقها استوديو تحليلي.

وتتولى قنوات بي إن سبورتس، بث مباريات دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري الأوروبي لموسم 2021-2022.