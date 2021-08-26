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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من إسرائيل بشأن معبر كرم أبو سالم الحدودي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، توسيع إدخال المعدات والبضائع للمشاريع المدنية الدولية والقطاع الخاص لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي.

وقالت القناة "13" العبرية" إن قرار سيعمل به اعتبارًا من اليوم الخميس، مضيفة: "الحكومة الإسرائيلية ستصادق على استيراد سيارات جديدة إلى قطاع غزة، وسيتم استئناف تجارة الذهب بين غزة و الضفة الغربية".

ووفقا لبيان منسق الحكومة الإسرائيلية فإن تلك الخطوات مشروطة بالمراحل المتفق عليها وبإستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني، وسيتم النظر في توسيعها وفقًا لتقييم الوضع.

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والأربعاء، حاولمستوطنون متطرفون منع الشاحنات المحملة بالبضائع من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة وذلك احتجاجًا استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وقالت القناة "7" العبرية إن عشرات المستوطنين في غلاف غزة نظموا وقفة احتجاجية على المفترقات والطرق المؤدية لمعبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، موضحة أن المستوطنين أغلقوا الطريق الرئيس المؤدي إلى معبر كرم أبو سالم ومنعوا الشاحنات التي تحمل البضائع من الوصول للقطاع.

وأشارت القناة إلى أن المستوطنون رفعوا لافتات تطالب بعدم وصول البضائع إلى غزة، ردًا على إطلاق البالونات الحارقة تجاههم.

يذكر أن قيادات إسرائيلية، طالبت الاثنين الماضي، الحكومة وجيش إسرائيل بالرد على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

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