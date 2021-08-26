مصدر أمنى ينفى نشوب حريق بقسم شرطة الشرابية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وأحد المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق داخل قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة ، ويأتى ضمن محاولات نشر الأكاذيب.

بدون ترخيص..ضبط 210 آلاف نسخة كتاب دراسي خارجي داخل مكتبة بالأزبكية

وكانت واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (مسئولى شركة ومخزن كتب ،كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) ببيع كتب دارسية "بدون ترخيص" من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون ، بالإضافة إلى إدارة منشأة "بدون ترخيص".



عقب تقنين الإجراءت تم إستهداف المكتبة المشار إليه ، حيث تم التقابل مع (مدير مبيعات الشركة) ، وبالتفتيش فى حضوره أمكن ضبط (210000 نسخة من كتاب خارجى تعليمى مختلف العناوين والسنوات الدراسية بدون تصريح من الجهات المختصة) ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش ، أقر أنه مدير مبيعات الشركة والمسئول عن تلك المخالفات مالك الشركة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.