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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبلغ رهيب.. حسين لبيب يكشف ديون نادي الزمالك.. فيديو

حسين لبيب
حسين لبيب

قال حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بنادي الزمالك، إن فريقه جاهز للتتويج بكأس مصر، لكن في النهاية هناك دعم لأي قرار متعلق بالصالح العام.

وأضاف حسين لبيب في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" "هناك اجتماع قريب بين اتحاد الكرة والأندية من أجل مصير كأس مصر، أريد التأكيد على أن نادي الزمالك جاهز للعب كأس مصر والتتويج به، لكن في النهاية نوافق على أي قرار لصالح الكرة المصرية، سوف ننتظر نتائج اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية ولا نمانع أي أمر".

وانتقل حسين لبيب للحديث عن الأمور المالية قال "الديون السيادية على نادي الزمالك كبيرة جداً جداً جداً، وهي متراكمة منذ سنوات، مبلغ رهيب، بالطبع يتجاوز الـ500 مليون جنيه، بالطبع يتجاوز هذا الرقم".

وصرح "هناك أيضاً أزمة القضايا الخارجية للاعبين، لكن ننتظر الميزانية الرسمية لإعلان الأرقام بشكل رسمي، لن أصرح بالأرقام حالياً إلا من خلال الميزانية ولن أكشف عن ما يحتاجه الزمالك شهرياً، لكنه رقم مخيف ومرعب".

وواصل "كان يجب أن يتفرغ مجموعة من الأشخاص لكي يتم حل أزمة القضايا الخارجية والعقوبات، الأمر وصل لـ18 مليون دولار، ونحن نسير في هذا الأمر لكي يتم حله، وهناك قضايا تم حسمها لصالح معروف يوسف وأتشيمونج وكذلك نادي عربي، نحاول عمل تسويات مع الآخريين".

وأكمل "هناك قضايا ومستحقات بالملايين لموظفين سابقين بنادي الزمالك، يجب أن يتم حل هذا الأمر، ونفس الأمر هناك مستحقات للموظفين الحاليين، بجانب أن هناك ملفات تتعلق بمستحقات النشاط الرياضي وكذلك قطاع كرة القدم، عندما تسلمنا النادي كان قد تم سداد 21% من مستحقات لاعبي الكرة، وصلنا النسبة لـ79% وهو أمر جيد".

حسين لبيب بنادي الزمالك كأس مصر الميزانية الرسمية معروف يوسف أتشيمونج النشاط الرياضى

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