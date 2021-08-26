على الهواء.. إمام عاشور يعتذر عن سب رموز الأهلي .. فيديو

اعتذر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الهواء عن ما بدر منه خلال الأيام الماضية، خاصة بعدما تعرض للإيقاف 12 مباراة بسبب سب رموز النادي الأهلي ، عقب التتويج بلقب دوري الناشئين، رفقة النادي الأبيض على حساب الأحمر.

وقال إمام عاشور ببرنامج ملعب أون تايم، "أعتذر عن أي حاجة حصلت مني، وأوعد الجميع باختلاف تام خلال الفترة المقبلة، والموسم المقبل لن يكون به مشكلات ولا أزمات مني مع أي حد، بما فيهم النادي الأهلي».

وأضاف عاشور:"ألعب في نادي الزمالك، وليس في مركز شباب، لابد أن أتحمل أي ضغوطات من الجماهير، خاصة بعد رحيل فرجاني ساسي، ولو قال المدرب ألعب في أي مركز ألعب حتى لو قال لي تواجد في حراسة المرمى سألبي الطلب على الفور".

وتابع: “الدوري كان حلمنا والحمد لله اتحقق، واللاعبين الكبار كانوا في عقد جلسات دائما معنا من أجل تحقيق البطولة".

ووعد لاعب الزمالك الجميع بالتغير وعدم إحداث أي أزمات مرة أخرى، مثلما افتعل في السابق، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستكون داخل الملعب فقط.