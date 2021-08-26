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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: لسنا في عجلة للاعتراف بسلطة طالبان في أفغانستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت روسيا أنها ليست في عجلة من أمرها بشأن الاعتراف بسلطة حركة طالبان في أفغانستان مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن تجاهل مكانة الحركة وضرورة خوض حوار معها.

وقال السفير الروسي لدى لندن، أندريه كيلين، في مقابلة مع شركة "بي.بي.سي" البريطانية مساء الأربعاء: "نحن نحلل الأوضاع. لا نستعجل في الاعتراف بسلطة طالبان أو اتخاذ أي خطوات سياسية. نحن نتابع ما يحدث".

وأضاف كيلين: "سنراقب الأوضاع في مجال حقوق الإنسان وما يحدث للحكومة في أفغانستان وخاصة التطورات المتعلقة بالإرهاب على الحدود مع دول آسيا الوسطى، وهل سيتم انتشار المخدرات والجريمة. هذا الأمر يثير قلقا أكبر لدينا".

وأشار مع ذلك إلى أن الاعتراف بسلطة طالبان وإجراء حوار معها شيئان مختلفان، موضحا: "نحتفظ باتصالات مع طالبان لبعض الوقت، نتحدث معهم في إطار ما يسمى بالثلاثية الموسعة (روسيا والولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى باكستان). إنهم جزء من الشعب الأفغاني ولا يمكننا ألا نولي اهتماما بهم، هذا واقع. ونحن نواصل التحدث معهم".

وشدد على أن روسيا تتوقع أن تكون الحكومة الأفغانية شاملة، مبينا: "فقط الشعب الأفغاني كله يمكن أن يحدد مصيره".

روسيا طالبان أفغانستان حركة طالبان الأفغاني

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