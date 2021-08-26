شاهد.. تحطم مروحية تقل 20 شخصا بينهم مسؤول رفيع في المكسيك

تحطمت مروحية تقل 20 شخصا على الأقل في ولاية هيدالغو المكسيكية، في أثناء محاولتها الهبوط، وكان من بين الركاب إيريك سيسنيروس سكرتير الحكومة المكسيكية في ولاية فيراكروز.

وقال سيسنيروس في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الخميس، إنه "بخير لم تقع خسائر بشرية في الحادث"، مضيفا: "نواصل تقديم المساعدة، بسبب وجود بعض الإصابات الطفيفة".

هذا وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مروحية تابعة للبحرية المكسيكية، وهي تحاول الهبوط، قبل فقدان السيطرة عليها وسقوطها من علو منخفض.

يذكر أن المروحية كانت تقوم بجولة في المناطق التي ضربها إعصار غريس مؤخرا، ومنطقة فيراكروز الساحلية أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لوكالة "سبوتنك".