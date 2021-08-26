أخبار الرياضة.. أول ظهور لبيرسي تاو بقميص الأهلي.. ميدو يهاجم محمد صلاح.. لبيب يكشف ديون الزمالك.. عاشور يعتذر لجماهير الأهلي

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة على مستوى الرياضة المصرية والعالمية، نعرضها لكم كالتالي:

انتهى بيرسي تاو صفقة النادي الاهلي المنتظرة من فيديو تقديمه بشكل رسمي، بعد تسريب فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يُلاعب الكرة داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة مرتديا الطاقم الرسمي لفريق الكرة بالقلعة الحمراء.

هاجم أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب مصر الأسبق، موقف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الانضمام للفريق القومي خلال مباريات تصفيات كأس العالم.

اعتذر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الهواء عن ما بدر منه خلال الأيام الماضية، خاصة بعدما تعرض للإيقاف 12 مباراة بسبب سب رموز النادي الأهلي ، عقب التتويج بلقب دوري الناشئين، رفقة النادي الأبيض على حساب الأحمر.

أكد حسين لبيب الرئيس المؤقت لنادي الزمالك عن رغبته في ضم ثنائي نادي بيراميدز، مشدداً على أهمية الثنائي الفنية الكبيرة.

قال حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بنادي الزمالك، إن فريقه جاهز للتتويج بكأس مصر، لكن في النهاية هناك دعم لأي قرار متعلق بالصالح العام.