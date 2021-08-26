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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. أول ظهور لبيرسي تاو بقميص الأهلي.. ميدو يهاجم محمد صلاح.. لبيب يكشف ديون الزمالك.. عاشور يعتذر لجماهير الأهلي

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة على مستوى الرياضة المصرية والعالمية، نعرضها لكم كالتالي:

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

 

انتهى بيرسي تاو صفقة النادي الاهلي المنتظرة من فيديو تقديمه بشكل رسمي، بعد تسريب فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يُلاعب الكرة داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة مرتديا الطاقم الرسمي لفريق الكرة بالقلعة الحمراء.

أين دورك من أجل بلدك.. ميدو يهاجم محمد صلاح

 

هاجم  أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب مصر الأسبق،  موقف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الانضمام للفريق القومي خلال مباريات تصفيات كأس العالم.

على الهواء.. إمام عاشور يعتذر عن سب رموز الأهلي .. فيديو

اعتذر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك، على الهواء عن ما بدر منه خلال الأيام الماضية، خاصة بعدما تعرض للإيقاف 12 مباراة بسبب سب رموز النادي الأهلي ، عقب التتويج بلقب دوري الناشئين، رفقة النادي الأبيض على حساب الأحمر.

الزمالك يرغب فى ضم رمضان صبحي وعبد الله السعيد

أكد حسين لبيب الرئيس المؤقت لنادي الزمالك عن رغبته في ضم ثنائي نادي بيراميدز، مشدداً على أهمية الثنائي الفنية الكبيرة.

مبلغ رهيب.. حسين لبيب يكشف ديون نادي الزمالك.. فيديو

قال حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بنادي الزمالك، إن فريقه جاهز للتتويج بكأس مصر، لكن في النهاية هناك دعم لأي قرار متعلق بالصالح العام.

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