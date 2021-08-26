أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

انتهى بيرسي تاو صفقة النادي الاهلي المنتظرة من فيديو تقديمه بشكل رسمي، بعد تسريب فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يُلاعب الكرة داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة مرتديا الطاقم الرسمي لفريق الكرة بالقلعة الحمراء.

وتداول السوشيال ميديا مقطع فيديو قصير للاعب الأهلي الجديد، وهو يتلاعب بالكرة في ملعب التتش، وبعض الكاميرات تصوره وهو بقميص النادي الأهلي، في إشارة إلى أن الصفقة سيعلن عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة أن اللاعب تواجد في القاهرة منذ ساعات؛ من أجل توقيع العقود بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن صفقاته الثلاث، ميكيسوني، لاعب سيميا التنزاني، وكريم فؤاد، جناح النجوم، وبيرسي تاو، مهاجم برايتون الإنجليزي، خلال الساعات القليلة المقبلة.