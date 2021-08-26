بارالمبياد طوكيو .. منتخب مصر لكرة الهدف سيدات يفتتح مشواره بالهزيمة من تركيا

افتتح منتخب مصر لكرة الهدف سيدات، مشواره في بارالمبياد طوكيو بالهزيمة من منتخب تركيا في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وخسر منتخب مصر أمام منتخب تركيا في أول مباريات المجموعة D بنتيجة 12-2 ليتذيل ترتيب المجموعة.

وسيواجه منتخب مصر لكرة الهدف أمريكا في المباراة المقبلة المقرر لها غدا في اطار مباريات المجموعة التي تضم مصر وتركيا وامريكا والبرازيل واليابان.

يشارك المنتخب الوطني لسيدات كرة الهدف للمكفوفين في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية القادمة بطوكيو، لأول مرة في تاريخه.

ويضم المنتخب الوطني في هذه الدورة 6 لاعبات هن، إسراء جاد وإسراء وليد وجهاد وليد وحسناء الجابري وآية أحمد وحنان مصطفى.



ويقود الإدارة الفنية لمنتخب مصر للسيدات هاني الطيب، وأحمد عوين كإداري، وأمل إبراهيم كمدرب عام للمنتخب.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.تعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرغ بألمانيا الغربية.

واستطاعت مصر تحقيق 177 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.

وفي دورة ريو دي جانيرو 2016 شاركت البعثة المصرية ب 45 رياضي بواقع 34 لاعب و 11 لاعبة، ونجحوا في الحصول على 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات و 5 فضيات و 4 برونزيات.



