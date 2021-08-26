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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. تفاصيل ومدة عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز

عبدالله السعيد نجم
عبدالله السعيد نجم بيراميدز

كشف مصدر مطلع، تفاصيل عقد عبدالله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز مع فريقه بعد ارتباط اسمه بقوة بالانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى حسين لبيب رئيس اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، رغبته فى ضم عبدالله السعيد نجم بيراميدز فى ظل قناعات الكاملة بقدراته الفنية الكبيرة.

وأكد مصدر مطلع، أن عبدالله السعيد عقده فى بيراميدز يمتد إلى عاميين مقبلين ورحيله سيكون صعبا للغاية عن الفريق كونه واحدا من أبرز العناصر داخل الفريق ولا يمكن رحيله بسهولة.

وأضاف أن عبدالله السعيد هو القائد الأول فى بيراميدز ويتم البناء عليه ويتمتع بحالة كبيرة من الحب بين كل زملائه ورحيله سيكون مؤثرا سلبيا كبيرا على الفريق.
 

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وعلى جانب أخر ، أكد حسين لبيب الرئيس المؤقت لنادي الزمالك عن رغبته في ضم ثنائي نادي بيراميدز، مشدداً على أهمية الثنائي الفنية الكبيرة.

وقال لبيب لأون تايم :"بالنسبة لي كمحب ومشجع للزمالك أتمنى التعاقد بالتأكيد مع رمضان صبحي وعبد الله السعيد، لكننا لم نتفاوض رسمياً لضمهما، سنسلك الطرق الشرعية إذا أردنا ضم أي لاعب".

وأضاف حسين لبيب :"رمضان صبحي أمامه المستقبل، وعبد الله السعيد يمكنه خوض موسم أو اثنين أو ثلاثة، في الرياضة الحديثة اللياقة البدنية والذهنية وقوة تحمل اللاعب هي الأساس".

وتابع رئيس اللجنة المؤقتة :"الصفقات تتم بناءً على رؤية الإدارة وكذلك الجهاز الغني، لأن الصفقات التي تجلب نجوم للفريق تكون مؤثرة في الأصول المالية للنادي على المدى البعيد، أما المدرب فهو يضع خطة لموسم أو اثنين أو ثلاثة حتى يرحل".

وأنهى لبيب :"باتريس كارتيرون مستمر في نادي الزمالك حتى نهاية الموسم القادم، عقده ممتد ولم يتم تعديله أو تجديده خلال الفترة الحالية".

 

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