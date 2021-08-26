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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة عاطل حاول إدخال مخدرات داخل حجز البساتين

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس تاجيل محاكمة متهم لمحاولته ادخال جوهر البودره المخدر لاحد المتهمين داخل حجز قسم البساتين لجلسة ٢٨ سبتمبر.

 

واوضح امر الاحالة، انه اثناء تواجد المتهم عادل م  عاطل داخل قسم شرطة البساتين وبحوزته كيس بلاستيك افاد برغبته باعطاءه المأكولات الي احد اقاربه داخل الحجز و بتفتيش الزياره  التي بحوزته عثر بداخلها علي 60 لفه بلاستيكيه شفافه داخل كل لفه مسحوق اصفر يشبه جوهر البودره المخدر وتجميعهم بداخل علبه سجائر ماركه L mالحمرا.

 

واوضح امر الاحالة انه بمواجهة المتهم اقر بحيازته تلك الضبوطات بقصد ادخالها للمتهم  المدعو هشام عادل المتواجد داخل حجز النيابه بقصد ترويجها داخل الحجز  .

 

واشار امر الاحالة انه بمناظره المتهم تلاحظ بوجود اصابه  بالراس وبسواله عنها اقر انه رضم راسه بالحائط كما وجدناه شابا في اواخر العقد الثالث  متوسط الطول والبنيه  وبمناظرته  تلاحظ انه به اصابه  بالجبهه وبسواله عنها قال انه من احدثها لنفسه  ولم نلاحظ به اصابات اخري  تفيد اجرات التحقيق.

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وجاءت أقوال المتهم  في تحقيقات البالة العامه كالاتي:

س  .. ما قولك فيما هو منسوب اليك من  انك متهم   باحراز جوهر مخدر بغير  قصد  الاتجار  او التعاطي وبقصد ادخالها للمتهم هشام عادل رشدي علي النحو المبين بالاوراق 
ج ..محصلش ..الحاجه دي بتاعتي  وانا بتعاطاها 
س ..ماقولك  فيما هو  منسوب اليك  من انك متهم باحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي وبغير الاحوال المصرح بها 
ج ..ايوه  انا بتعاطي الحجات دي

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

محكمة جنايات القاهرة قسم البساتين تأجيل محاكمة المخدر تحقيقات

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