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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الامارات.. مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 249 مبايعة بقيمة 608.28 مليون درهم، منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 189.35 مليون درهم و218 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 418.93 مليون درهم .

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى .

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 58 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 .

 وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 459.8 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 51.09 مليون درهم و64 رهن فلل وشقق بقيمة 408.71 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 206 مليون درهم وأخرى في منطقة منخول بقيمة 79 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 19.94 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 5 ملايبن درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 4 ملايبن درهم.

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