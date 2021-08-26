عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختل توازنه من الاتوبيس النهري.. التحريات تكشف ملابسات غرق شاب في امبابة

أرشيفية
أرشيفية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات غرق شاب في نهر النيل بمنطقة امبابة، واشارت التحريات ان الشاب كان عائدا من عمله واثناء استقلاله الاتوبيس النهري اختل توازنه وسقط في المياه ولعدم قدرته على السباحة غرق فور سقوطه ولم يتمكن المتواجدين من انقاذه. 


لقى شاب مصرعه غرقا بنهر النيل في امبابة منذ قليل وتكثف قوات الانقاذ النهري بالجيزة عمليات البحث عن جثمان الشاب لانتشاله من المياه. 


تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بغرق شاب في نهر النيل بمنطقة امبابة، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لفحص ملابسات البلاغ والدفع بقوات الانقاذ النهري لانتشال جثة الشاب. 

تزوجا منذ 32 عاما.. عجوز يرفض صدمة وفاة زوجته ويطعمها لمدة 4 أيام وهي ميتة

جاري البحث عن الجثمان.. مصرع شاب غرقا في ظروف غامضة بامبابة


انتقلت قوات الأمن مدعمة برجال الضفادع البشرية وتجرى الان عمليات البحث عن جثمان الشاب ومسح المسطح المائي، وشكل اللواء مدحت فارس مديرالإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات غرق الشاب لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه. 


وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 
تتلخص مهام وحدات الإنقاذ النهري أو البحري في الأتى :-
1. إنقاذ الأشخاص المشرفين على الغرق فى مجرى نهر النيل وفروعه وكذا الشواطئ أثناء فترات الصيف .
2. انتشال الغرقى . 
3. تأمين الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل . 
4. تطهير المجرى الملاحي من الأجسام التي قد تتسبب فى إعاقة حركة الملاحة النهرية فى نهر النيل وفروعه( غرق سيارة – غرق مركب) .
5. تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في حوادث غرق وسائل المواصلات ومنها السفن والسيارات و الطائرات يتم انتشالها و تعويمها و رفعها إلى اليابسة بواسطة المعدات الخاصة بذلك .
6. تأمين المسابقات فى المياه الدولية والمحلية . 
7. القيام بدوريات إنقاذ لتأمين سلامة المراكب السياحية والوحدات العائمة خلال المواسم والأعياد وفى الحالات العادية التي تطلب من (القسم – الوحدة ). 
8. المساهمة فى تأمين الأعمال والمشروعات القومية التي تقام على النيل . 
9. العمل على تنفيذ قانون الملاحة الداخلية رقم ( 10 ) لسنة 1956 والقرارات المكملة والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 62 فى حدود اختصاص وطبيعة عمل القسم أو الوحدة . 
10. التفتيش على العائمات المائية الثابتة والمتحركة من حيث توافر معدات وتجهيزات الإنقاذ والإطفاء المطلوب توافرها , وتحديد مدى سلامة وملائمة العائمة للسير والملاحة فى المياه . 
11. الانتقال للحوادث بناء على بلاغ أو إخطار وفقا لما يلي : 
•بلاغ من أحد المواطنين أو إشارة تليفونية من أقسام الشرطة أو شرطة النجدة بعد التحقق من شخصية المبلغ 
•الحوادث التي تقع أثناء الدوريات العادية لطاقم الإنقاذ حال تفقده للمسطح المائي .
•معاونة رجال الإطفاء فى ممارسة عملها فى البلاغات التي تحدث بجوار المسطح المائي والقيام بعمليات إطفاء الحرائق التي قد تحدث بالعائمات أو المباني المجاورة للمسطح المائي فى حالة وجود لنشات مجهزة لهذا الغرض. 
•تختص إدارة الإنقاذ النهري بالإشراف الفني على جميع أقسام ووحدات الإنقاذ النهري على مستوى الجمهورية , وكذا المشاركة فى عمليات الإنقاذ والحوادث الكبرى فى نطاقات تلك الوحدات , وبالنسبة للوحدات التابعة للمديريات , يكون الانتقال داخل حدود اختصاصها بالمديرية باللنش أو السيارة حسب ظروف كل حالة .
•حالات الإخلاء والإنقاذ للأشخاص أثناء حرائق البواخر والسفنفي عرض البحر أو النهر .
•مراقبة الشواطئ لتوفير الآمن لزوار و مرتادين البحر أثناء فترة المصيف . 
•الوقوف على أتم الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة .

غرق شاب امبابة الأجهزة الامنية الجيزة نهر النيل قوات الإنقاذ النهرى جثمان الشاب

موضوعات متعلقة

تزوجا منذ 32 عاما.. عجوز يرفض صدمة وفاة زوجته ويطعمها لمدة 4 أيام وهي ميتة

جاري البحث عن الجثمان.. مصرع شاب غرقا في ظروف غامضة بامبابة

ترشيحاتنا

صلاة قيام الليل هل تجوز بعد العشاء ثم الشفع والوتر؟

ريم سامى تحتفل بخطوبتها في الساحل الشمالى.. اليوم

مفوضية شئون اللاجئين تحتفي بمسيرة عطاء جواهر القاسمي

الجوية من 55% والحربية 60% .. تخفيض نسب القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

ممر شرفى ودون جماهير.. تفاصيل حفل تسليم الزمالك درع الدورى غدا

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على رأسهم صلاح.. البدري يعلن قائمة منتخب مصر لخوض مواجهتى أنجولا والجابون رسميا

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. تفاصيل ومدة عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تعرف على الموعد

بالتزامن مع موجة كورونا الرابعة.. هل تؤجل الحكومة العام الدراسي الجديد

3 قرارات جديدة بشأن قائد سيارة الطريق الدائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

وداعا للمسحة.. اختراع كمامة ذكية تكتشف إصابتك بكورونا في دقائق "فيديوجراف"

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

السيسي أرسل لنا طائرة في ساعتين.. كواليس عودة المصريين من أفغانستان

المزيد

ساحة رأي

مريم الشكيلية تكتب: العاشرة بتوقيت ورق

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

اﻟﻤﺰﻳﺪ