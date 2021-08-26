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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جاري البحث عن الجثمان.. مصرع شاب غرقا في ظروف غامضة بامبابة

أرشيفية
أرشيفية

لقى شاب مصرعه غرقا بنهر النيل في امبابة منذ قليل وتكثف قوات الانقاذ النهري بالجيزة عمليات البحث عن جثمان الشاب لانتشاله من المياه. 


تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بغرق شاب في نهر النيل بمنطقة امبابة، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لفحص ملابسات البلاغ والدفع بقوات الانقاذ النهري لانتشال جثة الشاب. 


انتقلت قوات الأمن مدعمة برجال الضفادع البشرية وتجرى الان عمليات البحث عن جثمان الشاب ومسح المسطح المائي، وشكل اللواء مدحت فارس مديرالإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات غرق الشاب لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه. 


وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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تتلخص مهام وحدات الإنقاذ النهري أو البحري في الأتى :-
1. إنقاذ الأشخاص المشرفين على الغرق فى مجرى نهر النيل وفروعه وكذا الشواطئ أثناء فترات الصيف .
2. انتشال الغرقى . 
3. تأمين الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل . 
4. تطهير المجرى الملاحي من الأجسام التي قد تتسبب فى إعاقة حركة الملاحة النهرية فى نهر النيل وفروعه( غرق سيارة – غرق مركب) .
5. تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في حوادث غرق وسائل المواصلات ومنها السفن والسيارات و الطائرات يتم انتشالها و تعويمها و رفعها إلى اليابسة بواسطة المعدات الخاصة بذلك .
6. تأمين المسابقات فى المياه الدولية والمحلية . 
7. القيام بدوريات إنقاذ لتأمين سلامة المراكب السياحية والوحدات العائمة خلال المواسم والأعياد وفى الحالات العادية التي تطلب من (القسم – الوحدة ). 
8. المساهمة فى تأمين الأعمال والمشروعات القومية التي تقام على النيل . 
9. العمل على تنفيذ قانون الملاحة الداخلية رقم ( 10 ) لسنة 1956 والقرارات المكملة والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 62 فى حدود اختصاص وطبيعة عمل القسم أو الوحدة . 
10. التفتيش على العائمات المائية الثابتة والمتحركة من حيث توافر معدات وتجهيزات الإنقاذ والإطفاء المطلوب توافرها , وتحديد مدى سلامة وملائمة العائمة للسير والملاحة فى المياه . 
11. الانتقال للحوادث بناء على بلاغ أو إخطار وفقا لما يلي : 
•بلاغ من أحد المواطنين أو إشارة تليفونية من أقسام الشرطة أو شرطة النجدة بعد التحقق من شخصية المبلغ 
•الحوادث التي تقع أثناء الدوريات العادية لطاقم الإنقاذ حال تفقده للمسطح المائي .
•معاونة رجال الإطفاء فى ممارسة عملها فى البلاغات التي تحدث بجوار المسطح المائي والقيام بعمليات إطفاء الحرائق التي قد تحدث بالعائمات أو المباني المجاورة للمسطح المائي فى حالة وجود لنشات مجهزة لهذا الغرض. 
•تختص إدارة الإنقاذ النهري بالإشراف الفني على جميع أقسام ووحدات الإنقاذ النهري على مستوى الجمهورية , وكذا المشاركة فى عمليات الإنقاذ والحوادث الكبرى فى نطاقات تلك الوحدات , وبالنسبة للوحدات التابعة للمديريات , يكون الانتقال داخل حدود اختصاصها بالمديرية باللنش أو السيارة حسب ظروف كل حالة .
•حالات الإخلاء والإنقاذ للأشخاص أثناء حرائق البواخر والسفنفي عرض البحر أو النهر .
•مراقبة الشواطئ لتوفير الآمن لزوار و مرتادين البحر أثناء فترة المصيف . 
•الوقوف على أتم الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة .

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