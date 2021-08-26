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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر حيثيات المحكمة بسجن شخص 6 سنوات لإحرازه مخدر الهيروين بالدرب الاحمر

أرشيفية
أرشيفية

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة ٦ سنوات لحيازته مخدر الهيروين وتغريمه ١٠٠ الف جنية ومصادرة المضبوطات بالدرب الاحمر.


واوضحت الحيثيات انه استقر في يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها تتحصل في انه نحو الساعه التاسعه ونصف مساء من تاريخ ١٣ يناير ٢٠٢١، اثناء مرور النقيب حسن عبد المنعم معاون مباحث قسم شرطة الدرب الاحمر علي راس قوة من الشرطة السرية اقتصر دورهم على التامين بشارع محمد عبده خلف جامع الازهر تفقد الحالة الامنية شاهد المتهم اسلام ع وآخر واقفا بدراجته بخارية بمنتصف الطريق العام فتوجه اليه لاستكشاف أمره فوجده لا يحمل رخصة قيادة فقام الضابط بالقبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي لفافة بلاستيكية وبعد ان فضها وجد بداخلها ١١ لفافة بلاستيكية سوداء اللون كل منهما ملفوفة بلفافة ورقية بها مسحوق بيج اللون وثبت من تقرير معمل الكيماوي انه مسحوق الهيروين المخدر  وزنت المضبوطات بحوالي ٥.٧٨ جرام.

 

واكدت الحيثيات ان المتهم اقر لضابط الشرطة وفي تحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة بإحرازه المخدر  وقيادة الدراجة البخارية دون الحصول علي رخصة .

 

وأشارت الحيثيات ان الواقعة بصورتها المتقدمة فقد قام الدليل اليقيني علي ثبوتها في حق المتهم وصحة نسيتها اليه مما شهد به معاون الضبط وبما اقر به المتهم في محضر الشرطة وتحقيقات النيابه العامه .

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وكانت عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس متهم بالسجن المشدد لمدة ٦ سنوات وتغريمه ١٠٠الف جنيه ومصادرة  مخدر الهيروين.

 

ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس مخدر الهيروين الدرب الاحمر قانون المخدرات

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