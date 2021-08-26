نائب بالكنيست لـ بينيت: فتح قنصلية للفلسطينيين بالقدس اعتراف بأنها عاصمة لهم

دعا عضو الكنيست عن حزب الليكود نير بركات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى معارضة افتتاح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في مدينة القدس.



وقال بركات وفق القناة 7 العبرية: "إنني قلق للغاية في ضوء رفض رئيس الوزراء بينيت إعلان أنه سيعارض افتتاح القنصلية الفلسطينية في القدس".



وأضاف: "منذ اللحظة التي أقام فيها الأمريكيون سفارة في القدس، فإن معنى فتح قنصلية أخرى للفلسطينيين واحد وهو تقسيم القدس والاعتراف بها عاصمة للدولة الفلسطينية".